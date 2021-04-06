للعودة للحياة الطبيعية وانتظام الدراسة.. “آل الشيخ” يوجه بتطعيم منسوبي التعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل

بلادي – الرياض :

وجه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي التعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وشدد الوزير على ضرورة استكمال منسوبي التعليم التطعيم باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.

وأبان أن هذا القرار يأتي في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني.