بدء صدور التوصيات على طلبات التعديلات الشكلية لصكوك حجج الاستحكام

بلادي – الرياض :

بدأت لجان النظر في طلبات تملّك العقارات (إحكام)، إصدار توصياتها بشأن التعديلات الشكلية على صكوك حجج الاستحكام، وتسليمها للمواطنين من خلال المحاكم تباعاً.

وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن القرار يأتي بعد أن أنجزت الأمانة العامة دراستها من الناحية الفنية والشرعية، حيث يتم حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من اللجان المشكلة بالهيئة العامة لعقارات الدولة؛ إحالة الطلب للمحكمة المختصة لتسجيله وضبطه، وفقا للأمر الملكي الصادر بتاريخ 1/ 1/ 1442هـ.

وأبان أن الدفعة الأولى من صدور التوصيات تجسد باكورة إنجاز هذا المشروع، وأن لجان النظر ستستمر في إصدار التوصيات تباعاً وإحالتها للمحاكم لإنهائها في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أنها بدأت في إصدار توصياتها على طلبات التملك المكتملة الإجراءات، وحالياً في مرحلة النشر والإعلان التي يعقبها العرض على لجنة المراجعة تمهيداً لرفعها للمقام السامي.

وأثنى بافقيه على الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة وإنجاز المستهدفات وفق الخطط المعتمدة، مثمناً الدعم غير المحدود الذي تلقاه الهيئة لإنجاح هذا المشروع الهادف إلى تثبيت ملكيات المواطنين وإصدار الوثائق النظامية حيالها وتمكينهم من التصرف بها.