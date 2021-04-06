“الأرصاد”: انخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة.

كما توقع أن يلي هذا الارتفاع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل، على مناطق شمال وغرب ثم وسط وشرق المملكة.

ورجح المركز أن يصاحب ذلك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع الأمواج على سواحل البحر الأحمر.