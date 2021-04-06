وزير الخارجية يصل الأردن حاملًا رسالة خادم الحرمين إلى الملك عبدالله الثاني

بلادي – الرياض :
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى عمان أمس (الإثنين).
ونقل وزير الخارجية رسالة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والتي تضمنت تأكيد وقوف المملكة إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات.
كما أكد الملك سلمان في رسالته دعم المملكة لكل الخطوات التي يتخذها الملك عبدالله لحماية الأردن ومصالحه، فيما نقل “الصفدي” تحيات الملك عبدالله إلى خادم الحرمين الشريفين، مثمنًا مواقف المملكة الداعمة دومًا للأردن.
وأشاد الجانبان بعمق العلاقات التي تربط المملكتين وقيادتيهما، بجانب استعراض التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية.
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