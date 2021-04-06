مواطن يروي قصة تبرعه بكليته لفتاة يتيمة بعد أن سمع عن حالتها ومعاناتها

بلادي – الرياض :

روى المواطن، عبدالمجيد الدهمشي من مدينة عرعر، قصة تبرعه لفتاة يتيمة الأبوين من منطقة القصيم تعاني الفشل الكلوي، بعد أن سمع عن حالتها ومعاناتها مع الغسيل الكلوي.

وأوضح الدهمشي (28 عاما)، وفقاً لموقع “أخبار 24″، أنه تابع عبر موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” إعلانا لأحد المشاهير عن حالة فتاة يتيمة الأبوين بحاجة إلى متبرع بكلية، مبيناً أنه عندما قرأ كلمة “يتيمة” عزم على التبرع لها لوجه الله تعالى، فقام بالاتصال على الرقم الموجود بالإعلان.

وأبان أنه استشار عائلته وأقاربه قبل التبرع، مشيراً إلى أنه ذهب إلى الرياض وأجرى العديد من التحاليل والفحوصات قبل البدء في إجراءات العملية، كما تم عرضه على لجنة وعلى استشارية نفسية للتأكد من غرض التبرع كون المريضة من غير الأقارب، فذكر لهم أنه يبتغي الأجر عند الله، مؤكدا أن اللجنة اتصلت به بعد شهرين ونصف وقاموا بسؤاله مجددا إن كان ما يزال يرغب بالتبرع بكليته فأجابهم بنعم.

وأضاف أنه بعد أن تطابقت أنسجته مع المريضة، قام بتوقيع أوراق الموافقة، مؤكدا أن العملية تكللت بالنجاح وأنه خرج من المستشفى في اليوم الثاني من العملية ويتمتع الآن بصحة جيدة، كما أن الفتاة بحالة جيدة وستخرج في القريب العاجل من المستشفى.