مصادر: انتقال قطاع العمرة إلى وزارة السياحة قريباً

بلادي – الرياض :

كشفت مصادر عن أنه من المنتظر أن ينتقل الإشراف على قطاع العمرة من وزارة الحج إلى وزارة السياحة قريباً.

وأوضحت المصادر أن وزير الحج والعمرة المكلف، الدكتور عصام بن سعيد، دعا خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة بمجلس الغرف السعودية، لتسريع ترتيبات اللجنة لعقد اجتماع مع وزارة السياحة، بشأن انتقال قطاع العمرة لوزارة السياحة في القريب العاجل.

وأكد الوزير المكلف، وفقاً لـ”الوطن”، أن الهدف الأسمى هو تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأبانت المصادر أنه تم خلال اللقاء طرح عدد من المبادرات والمقترحات، التي تخص الحج والعمرة والمنصات الإلكترونية ووزارة السياحة والوكلاء الخارجيين، مشيرة إلى أن الوزير أكد أهمية شمولية شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار، لبرامج السياحة الداخلية لإثراء تجربة المعتمر، وعدم اقتصارها على نشاط العمرة.