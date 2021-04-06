بلادي – الرياض :
اتخذ مواطن خمسيني من جسر الروضة بطريق المسجد الحرام مسكنا له، بعد أن أصبح مشردا بلا مأوى؛ بسبب حرمانه من إعانة التأهيل الشامل بدعوى عدم تحديث بياناته.
وأظهرت لقطات مصورة المواطن الخمسيني وهو يتخذ من أسفل الجسر ملجأ له لمدة طويلة، رافضا الإدلاء بأية تفاصيل عن بياناته الشخصية أو حالته.
وأفادت مصادر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقا لـ”الوطن”، بأنه تمت معرفة تفاصيل الحالة والتواصل مع ذوي المواطن، حيث تبين أنه في عقده الخامس، ويعاني اضطرابات نفسية، وكان أحد نزلاء مستشفى متخصص بمحافظة الطائف.
وأشارت إلى أن الخمسيني المشرد مسجل في التأهيل الشامل، وتسبب عدم تحديث بياناته لوقت طويل في توقف إعانته.
ولفتت إلى اتخاذ عدة قرارات بشأن حالته، أبرزها تحويله إلى إحدى الجهات لدعمه بإيجار للسكن، وتوجيه أقاربه بتحديث بياناته ليستفيد من الدعم، والعمل على إعادة تأهيله والاستفادة من الخدمات الطبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواطن يتخذ من شوارع مكة مسكنًا له بسبب حرمانه من الإعانة.. والوزارة تعلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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