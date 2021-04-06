نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن السعودي 1442 وشروط تسجيل المطلقات للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن السعودي لتسيل المواطن السعودي والنساء من فئة المطلقات والأرامل الذين ليس لهم معيل، والراغبين في الدعم النقدي مع انطباق شروط الاستحقاق عليه والذين أعلن عنها الحساب من قبل، ويمكن للراغبين في التسجيل الإلكتروني في الحصول على الراتب الاطلاع على شروط الاستحقاق قبل التسجيل والتي لا يمكن قبول المتقدمين بالبرنامج إلا مع انطباقها بالكامل.

البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

إطلاق حساب المواطن

قامت المملكة بإطلاق برنامج حساب المواطن السعودي بعد اتفاق الحكومة على إطلاق مشروع رؤية 2030 والذي له العديد من الأهداف التي تصب في صالح المجتمع السعودي، حيث يكون أساسيات البرنامج والرؤية أن يتم وضع خطط لنهضة المجتمع والتقدم الكبير فيه ويكون من شروط التقدم وقف المصروفات الإضافية ورفع الدعم عن المحروقات والعديد من الخدمات، وقد أضر ذلك بالمواطن محدود الدخل بعد تقليص عدد من الوظائف وارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد البترولية، ولذلك تم إطلاق برنامج حساب المواطن لمساعدة الفئات المتضررة من القرارات الاقتصادية الأخيرة، مع وضع عدد من المعايير والضوابط للحصول على الدعم.

شروط وأليات الاستفادة من البرنامج

تم وضع عدد من الشروط التي يجب اتباعها ليتم تضمين المتقدمين من قوائم أسماء المستفيدين وكان من أهم تلك الشروط:

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم الشهري سعودي الجنسية، أو من أب عودي أو أم سعودية.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم للبرنامج عن 36 عاما.

ومن الهام أن لا يكون للمستفيد أملاك عقارية أو سجل تجاري.

ويكون مقيما بشكل كامل بالمملكة ولم يغادر في خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

كما يجب ألا يكون من المقيمين في دور الرعاية الاجتماعية أو في السجون.

شروط قبول المطلقة في البرنامج

أعلن البرنامج في الحساب الرسمي له عبر تويتر الشروط المطلوبة لتسجيل المطلقة والأطفال التابعين لها بوصفها رب الأسرة في البرنامج الاجتماعي بالشروط التالية:

أن تكون سعودية الجنسية.

كما يجب إرفاق المستندات المطلوبة وما يثبت حضانتها للطفل عند التسجيل.

ويتم أيضا إرفاق المستندات التي تثبت استقلالية المسكن والمعيشة مثل عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء، على أن يكون تضمين المستندات بخاصية بي دي اف.

وتكون المطلقة التي لم تقم بإرفاق المستندات السابقة يتم احتسابها كفرد من الأسرة وليس كفرد مستقل، ولذلك يجب عليها تحضير كافة المستندات المطلوبة، والتسجيل في الموقع الرسمي وتحديث البيانات الخاصة بها، وجدير بالذكر أن الصرف الشهري لبرنامج حساب المواطن يتم في العاشر من كل شهر ميلادي ويكون موعد صرف الدفعة 41 لشهر أبريل 2021 يوم 13 أبريل 2021.