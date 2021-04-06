شروط فتح العمرة والصلاة في الحرم النبوي رمضان 2021 لهذه الفئة

مع اقتراب شهر رمضان الفضيل تقرر فتح الحرم النبوي لإقامة الصلوات مع أداء مناسك العمرة في ابريل 2021 تحت شروط مُعينة. حيث جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الحج والعمرة برفع الطاقة التشغيلية للحرم النبوي بمكة ، الأمر الذي أسعد الملايين من المواطنين كثيرا ، وشدّد البيان على الالتزام بكافة التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا وفقا لعدة إجراءات نرصدها لكم في السطور القليلة القادمة.

شروط العمرة والصلاة في رمضان 1442

وضعت الهيئة المنظمة عدة شروط منظمة لقواعد العمرة هذا العام وشددت على اتباع هذا النظام هذا العام.

تقوم الجهة المختصة بتقديم تصاريح إقامة الصلاة وأداء مناسك العمرة في الحرم النبوي ، بداية اليوم الأول في رمضان 2021 ” 1442″هجريا، لجميع الأشخاص المحصنة وفقا لما توكلنا تطبيق توكلنا والذين حاصلين على جرعتين للتحصين وقد أمضوا على تحصينهم 14 يوما من الجرعة الأولى للقاح، إضافة الى المحصن المتعاف. يتم استخدام تطبيقي توكلنا واعتمرنا لحجز طلبات العمرة والصلاة اثناء شهر رمضان ، على أن يُحدد مقدم الطلب موعد الحجز المراد ، وذلك حسب المواعيد المتاحة وهو ما يظهر خلال التطبيق بالأعداد المتبقية. تطبيق توكلنا هو المسئول عن التحقق من صلاحيات التصاريح وعرضها ، من خلال الحساب المسجل عليه.

جدير بالذكر أنه تم رصد حالات توافد من المعتمرين والمصليين الذين لا يحملون أي تصاريح ، وتم توجيهم خارج نطاق الحرم المكي لحجز موعد عن طريق تطبيقي توكلنا واعتمرنا ، وناشد مسئولي وزارة الحج والعمرة بضرورة اتباع القواعد المنظمة التي تم وضعها لمنع حرمان المصليين من أداء الصلاة في الشهر الفضيل ، مؤكداً على وعي المواطنين وحرصهم الدائم على اتباع الارشادات النظامية التي تقدمة حكومة بن سلمان.

من المقرر أن يكون موعد رمضان هذا العام 2021 الموافق 1442 هجريا في جميع الدول الإسلامية ، أحد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 12,13,14 من شهر ابريل ، وذلك حسب استطلاع الهلال الخاص بكل دولة ، وكانت المؤسسات الإسلامية قد تحدثت من قبل عن جهودها في محاولة توحيد أيام الصوم واتباع أفضل دولة يمكن استطلاع الهلال منها ، لتعميم بداية رمضان على المسلمين أجميعن.