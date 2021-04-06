نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر schools.madrasati.sa رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية لحل الواجبات وحضور الحصص في المقال التالي
رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية ، تعتبر منصة مدرستي التعليمية هي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاقها منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويبحث الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي تقوم المنصة بتقديمها، وسوف نقوم معكم بعرض كافة التفاصيل فتابعونا.
رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية
يمكن الأن لجميع الطلبة والطالبات في المملكة أن يقوموا بتسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالمنصة.
- يقوم الطالب بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في المكان المخصص له.
- يتم تسجيل البيانات الخاصة بالطالب.
- يتم النقر على أيقونة الدخول ثم يتم اختيار الصف الدراسي التابع له الطالب، واختيار المنهج الذي يرغب الطالب في مراجعته.
- بعد أن يقوم الطالب بالانتهاء من كافة الخطوات السابقة يصبح بإمكانه أن يقوم بالإطلاع على المناهج الدراسية في أي وقت من اليوم.
منصة مدرستي الإلكترونية
منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا منذ ما يقرب من عام ونصف حول العالم، بدأ العالم بأسره في الاستعانة بالمنصات الإلكترونية للدفع بالعملية التعليمية حرصا على مستقبل الطلبة والطالبات في كافة دول العالم، واستكمال الدراسة بطريقة سليمة ومناسبة مع وضع الوباء، وتقوم منصة مدرستي السعودية بتوفير شروحات لكافة المناهج الدراسية لكافة المناهج التعليمية عن طريق الدخول إلى المنصة، عن طريق الدخول إلى المنصة ومراجعة الدروس والقيام برفع الواجبات المدرسية، بالإضافة إلى رفع نتائج الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التعليمية التي يمكن للطلبة وأولياء الأمور أن يقوموا بها عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكن الدخول إليها أيضا عبر منصة توكلنا.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر schools.madrasati.sa رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية لحل الواجبات وحضور الحصص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.