schools.madrasati.sa رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية لحل الواجبات وحضور الحصص

يمكن الأن لجميع الطلبة والطالبات في المملكة أن يقوموا بتسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالمنصة.

يقوم الطالب بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في المكان المخصص له.

يتم تسجيل البيانات الخاصة بالطالب.

يتم النقر على أيقونة الدخول ثم يتم اختيار الصف الدراسي التابع له الطالب، واختيار المنهج الذي يرغب الطالب في مراجعته.

بعد أن يقوم الطالب بالانتهاء من كافة الخطوات السابقة يصبح بإمكانه أن يقوم بالإطلاع على المناهج الدراسية في أي وقت من اليوم.

منصة مدرستي الإلكترونية

منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا منذ ما يقرب من عام ونصف حول العالم، بدأ العالم بأسره في الاستعانة بالمنصات الإلكترونية للدفع بالعملية التعليمية حرصا على مستقبل الطلبة والطالبات في كافة دول العالم، واستكمال الدراسة بطريقة سليمة ومناسبة مع وضع الوباء، وتقوم منصة مدرستي السعودية بتوفير شروحات لكافة المناهج الدراسية لكافة المناهج التعليمية عن طريق الدخول إلى المنصة، عن طريق الدخول إلى المنصة ومراجعة الدروس والقيام برفع الواجبات المدرسية، بالإضافة إلى رفع نتائج الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التعليمية التي يمكن للطلبة وأولياء الأمور أن يقوموا بها عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكن الدخول إليها أيضا عبر منصة توكلنا.