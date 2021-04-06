نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Noor تسجيل رياض الاطفال ١٤٤٢ عبر نظام نور بالاسم والرقم السري في المقال التالي
تسجيل رياض الاطفال ١٤٤٢ عبر نظام نور ، يعتبر نظام نور واحدا من أهم الأنظمة الإلكترونية التي قامت الحكومة السعودية بإطلاقها خلال الأعوام القليلة الماضية والتي يمكن عن طريقها القيام بعدد كبير من الخدمات التعليمية من المنزل والتي من أهمها تسجيل رياض الاطفال ١٤٤٢ عبر نظام نور الإلكتروني، وسوف نقوم معكم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل فتابعونا.
تسجيل رياض الاطفال ١٤٤٢ عبر نظام نور
يبحث الكثير من أولياء الأمور هذه الفترة عن خطوات تسجيل رياض الاطفال 1442 عبر نظام نور الإلكتروني، وإليكم الخطوات الخاصة بالتسجيل:
- في البداية يتم الدخول إلى المنصة الخاصة بنظام نور الإلكتروني.
- يقوم ولي الأمر بإدخال الاسم والرقم السري الخاص به.
- يتم إدخال اسم الطالب المراد تسجيله.
- يتم إدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة.
- يتم الضغط على كلمة تسجيل دخول.
- يقوم ولي الأمر بالضغط على رمز طالب جديد.
- يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة ومراعاة الدقة خلال عملية التسجيل.
يذكر أن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر منصة نظام نور متاحا للطلبة السعوديين المسجلين في السجل المدني، وكذلك الغير سعوديين الذين يحملون إقامات سارية.
نظام نور الإلكتروني
أوضحت وزارة التعليم في وقت سابق أنه يجب على أولياء الأمور أن يقوموا بالتقديم لأبنائهم بعد أن يتم التأكد من توافر الشروط الآتية حتى يتم قبولهم:
- بالنسبة لطلبة وطالبات المستوى الثالث يجب ألا يقل عمرهم وقت التقديم عن ستة سنوات.
- بالنسبة لطلبة وطالبات المستوى الثاني يجب ألا يقل عمرهم وقت التقديم عن 4 أعوام.
- أما طلبة وطالبات المستوى الأول فيجب ألا يقل عمرهم عن 3 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات.
جدير بالذكر أن نظام نور الإلكتروني يعتبر واحدا من الأنظمة الإلكترونية الهامة التي تقوم بتقديم خدماتها التعليمية للمواطنين والمقيمين في المملكة.
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