Noor تسجيل رياض الاطفال ١٤٤٢ عبر نظام نور بالاسم والرقم السري

يذكر أن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر منصة نظام نور متاحا للطلبة السعوديين المسجلين في السجل المدني، وكذلك الغير سعوديين الذين يحملون إقامات سارية.

يبحث الكثير من أولياء الأمور هذه الفترة عن خطوات تسجيل رياض الاطفال 1442 عبر نظام نور الإلكتروني، وإليكم الخطوات الخاصة بالتسجيل:

أوضحت وزارة التعليم في وقت سابق أنه يجب على أولياء الأمور أن يقوموا بالتقديم لأبنائهم بعد أن يتم التأكد من توافر الشروط الآتية حتى يتم قبولهم:

بالنسبة لطلبة وطالبات المستوى الثالث يجب ألا يقل عمرهم وقت التقديم عن ستة سنوات.

بالنسبة لطلبة وطالبات المستوى الثاني يجب ألا يقل عمرهم وقت التقديم عن 4 أعوام.

أما طلبة وطالبات المستوى الأول فيجب ألا يقل عمرهم عن 3 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات.

جدير بالذكر أن نظام نور الإلكتروني يعتبر واحدا من الأنظمة الإلكترونية الهامة التي تقوم بتقديم خدماتها التعليمية للمواطنين والمقيمين في المملكة.