نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن: لا يوجد تاريخ محدد لفتح التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن أنه لا يوجد تاريخ محدد لإعادة فتح التسجيل، مع العلم أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري، وأقر برنامج حساب المواطن مؤخرا عدد من الضوابط الجديدة والتي تشمل الفرد المستقل.

تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتتضمن التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الثامنة والعشرين من شهر مارس لعام 2020.

ومن ضمن التعديلات التي أقرها برنامج حساب المواطن إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد وصل سنه ثمانية عشر عاما أو أكثر، عن طريق رفع واحد من الإثباتات التالية.

عقد إيجار موحد من منصة إيجار، صك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، مع تبقي مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة جميع المستندات المطلوبة، لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

حد أعلى للإستحقاق

كما يتضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق، بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بنسب متغيرة، بشرط ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الثامنة والعشرين من شهر مارس 2020.

وأعلن برنامج حساب المواطن أنه يتبقى من الوقت خمسة أيام على إيداع دفعة شهر أبريل 2021 في حسابات المستفيدين، وذكر البرنامج خلال موقع التواصل الإجتماعي تويتر، 5 أيام على إيداع الدفعة ال 41 من برنامج حساب المواطن.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يودع مبالغ الاستحقاق في حسابات المستفيدين يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو من الممكن يوم قبله أو بعده، في حالة توافقه مع يوم الإجازة.

وأعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة 41 من شهر أبريل 2021، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية خلال الرابط من هنا.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن إيداع 1.9 مليار ريال، ل 10.5مليون مستفيد وتابع يشملهم الدعم في برنامج حساب المواطن، وبلغت تعويضات الدفعات السابقة 10.4 مليون ريال.