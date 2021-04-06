شروط اصدار تصاريح الحج و العمرة فى رمضان

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عمر شويل - جدة الحج والعمرة فى رمضان2021، فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا يستمر التساؤل بشكل كبير حول الأليات والاشترطات الصحية التى تضعها وزارة الحج والعمرة لاصدار التصاريح الخاصة بالعمرة والصلوات، والزيارات خلال شهر رمضان المبارك، ينتظر الجميع شهر رمضان لاداء الصلوات فى المسجد الحرام.

شروط اصدار تصاريح الحج والعمرة1442، سنقدم لكم عبر موقعنا ثقفنى حجزابرز التصاريح اداء العمرة والصلوات، واشتراطات التى يجب ان تتوافر فى الحالة الصحية عند اصدار التصاريح، تم صدور تعميم للقطاعات العاملة فى الحج والعمرة اشترط يجب تحصين كافة العاملين فى منظومة مقدمى الخدمات والمحلات التجارية اعتبارا من تاريخ 1 رمضان 1442، يجب اظهارنتيجة فحص لفيروس كورونا كل 7 ايام على نفقة المنشاة للعاملين من غير المحصنين.

ضوابط وشروط لتصاريح الحج والعمرة

للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمقبلين على اداء مناسك الحج والعمرة مع اقتراب شهر رمضان تم صدورتصريح من قبل المسؤال بوزارة الحج والعمرة، تم رفع الطاقة التشغيلية للمسجد بمكة المكرمة مع وجود عدة ظوابط والالتزام الاجراءات الاحترازية.

يتم عرض تصاريح الحج والعمرة والتحقق من صلاحيتها من خلال تطبيق توكلنا، وتطبيق اعتمرنا. يجب تحصين مقدمى الخدمات للحجاج والمعتمرين. تحصين العاملين ومقدمى الخدمات فى مدينة مكة المكرومة ومدينة المنورة. يتم منح التصاريح لااشخاص المحصنين بلقاح فيروس كورونا، او محصن ومر 14 يوم بعد تلقية الجرعة الاولى من اللقاح، او محصن ومتعاف من الاصابة.

تهدف تلك الاشتراطات الى حماية ضيوف الرحمن والعاملين بالقطاع، والسيطرة على انتشار فيروس كورونا، والسعى الى عودة الحياة لطبيعتها.

تصاريح حج وعمرة رمضان 1442

تم الاعلان ان المنصة الرئيسية والمعتمدة لاخذ التصاريح يتم من خلال تطبيق اعتمرنا وتوكلنا، وتم التحذير من الحملات والمواقع الوهمية، كما تم التاكيد على ان استصدار التصاريح المختلفة من خلال التطبيق يتم بدون مقابل،وتم تاكيد من قبل وزارة الحج والعمرة انة لايوجد رسوم على استخدام التطبيق الافى حالة اجور النقل، ويتم التحقق من صلاحية التصريح من خلال حساب المستفيد من التصريح فى التطبيق المباشر، ويمكن عرض التصاريح لااداء الصلوات والزيارات ايضا من خلال تطبيق توكلنا.

اليات وظوابط اصدار تصاريح اداء العمرة والصلاة والزيارة خلال شهر رمضان لعام 1442-2021، عبر موقع ثقنى