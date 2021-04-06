نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حصرية لشرح ماين كرافت الإصدار التعليمي في مسابقة مدرستي تبرمج 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماين كرافت التعليمية قد حصدت انتباه الكثيرين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إطلاق مسابقة مدرستي تبرمج في عملية التمهيد من أجل العودة للمدارس بحذر خلال الفترة المقبلة، وقد تم تصميم هذه اللعبة عام 2009 بهدف الترفيه فقط ويتم الحصول عليها من خلال المتجر مقابل مبلغ مالي، ولكن مع وجود مسابقة منصة مدرستي التعليمية، تم توفير إصدار تعليمي من ماينكرافت والذي يسهل عليكم عملية الاشتراك في المسابقة والحصول علي الشهادة ضمن الترفيه.

شرح ماين كرافت التعليمية

أشترك الكثيرين في مسابقة مدرستي تبرمج الحالية، وقد أشادوا بنجاح هذه المنظومة البرمجية المذهلة، والتي تساعد في تطوير مفهوم البرمجة باستخدام minecraft لل ios وكافة الأنظمة التشغيلية، وقد أصبح الطلاب والمستخدمين بهذه المسابقة يلعبون يومياً بسبب تعلقهم بهذه اللعبة، ويمكنكم الآن بكل سهولة معرفة كيفية الاشتراك بها بالخطوات التصويرية.

أضافت وزارة التعليم السعودية، أن هذه المسابقة تهدف لتنمية مهارات الطلاب، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، بجانب نشر صفات الخير وترسيخها للجميع، ويمكنكم الاشتراك من خلال الشرح القادم.

مسابقة مدرستي تبرمج الاشتراك

وفرت وزارة التعليم السعودية طريقة المشاركة في مسابقة منصة مدرستي ماينكرافت الإصدار التعليمي بعدة مراحل، حيث تتضمن ثلاثة عشرة مرحلة، وتضم الخطوات المرفقة إليكم الآن كالآتي:

تعرفنا معكم علي خطوات الاشتراك في المسابقة، وكيفية الحصول علي اللعبة بكل سهولة.

شهادة مدرستي تبرمج ماين كرافت minecraft

يمكنكم الحصول علي الشهادة بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أن يتم الدخول إلي حساب منصة مدرستي، وبعدها تعين اللعبة وتحميل.

ويمكنكم الدخول إلي العودة إلي المدارس، واستخدام المزايا المقدمة.

إكمال البيانات المتاحة والمتوفرة وإكمال المهام المطلوبة للحصول علي الشهادة.

أتضح لنا من الفيديو السابق مثال توضيحي علي المسابقة، وكيفية ممارسة لعبة ماين كرافت التعليمية ضمن مسابقة مدرستي تبرمج والحصول علي شهادة ساعة برمجة من وزارة التعليم السعودية.