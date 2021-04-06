حساب المواطن يُحدد موعد صرف الدفعة 41 لشهر أبريل 2021

من خلال تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر حدد برنامج حساب المواطن السعودي موعد إيداع الدعم للدفعة رقم 41 وهى دفعة شهر أبريل لعام 2021 ميلادية حيث جاء فى التدوينة التى نشرها البرنامج من خلال حسابه الرمسي على تويتر يوم الاثنين 5 أبريل “6 أيام على إيداع الدفعة الـ 41 من برنامج حساب المواطن”، وجدير بالذكر بأن برنامج حساب المواطن عادة ما يقوم بصرف الدفعة فى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كما أنه يتم تقديم موعد صرف الدفعة الشهرية يوم أو يتم تأخيرها يوم بعده وذلك فى حالة مصادفة وجود إجازة رسمية فى المملكة العربية السعودية فى اليوم العاشر من الشهر أو إجازة أسبوعية “يوم الجمعة”.

وكان حساب المواطن قد قام بإيداع 1.9 مليار ريال سعودي كدعم مخصص لشهر مارس 2021 فى الدفعة رقم 40 من حساب المواطن للمستفيدين من البرنامج التى استكملت طلباتهم الشروط القانونية للصرف، وقد بلغ عدد المستفيدين فى الدفعة 40 حوالى 1.5 مليون مستفيد وتابع، وقد بلغت قيمة إجمالى التعويضات المدفوعة بأثر رجعى 16.4 مليون ريال سعودي، وبذلك يكون إجمالى ما تم دفعه للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه وحتى الآن حوالى 92 مليار ريال سعودي منهم 683 مليون ريال سعودي كتعويضات عن دفعات سابقة.

هذا وقد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة من حساب المواطن السعودي 1050 ريال، وقد بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة وقد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين والذين يستوفون شروط الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، وقد أكد المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن السعودي سلطان القحطانى بأن نسبة أرباب الأسر قد بلغت حوالى 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن حوالى 8%، كما بلغت نسبة الإناث المستقلات حوالى 43% بينما بلغ نسبة الذكور المستقلي حوالى 57%.

وكان برنامج حساب المواطن قد حدد من قبل نتيجة الأهلية للدفعة 41 لسهر أبريل 2021 حيث نشر فى تدوينة قصيرة له عبر تويتر بأنه “صدرت نتائج الأهلية للدورة 41 شهر أبريل 2021 وللتحقق من حالة الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الالكترونية من خلال الرابط التاليى ecs.page.link/NKWGY وننشر صورة من التدوينة التى قام البرنامج بنشرها عبر صفحتة الرسمية على تويتر.