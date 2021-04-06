نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي رقم المجاني وطريقة التسجيل في الهاتف المصرفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الأفراد من داخل السعودي أصحاب الحسابات معرفة بنك الراجحي رقم التواصل مع خدمة العملاء وكذلك الراغبين في فتح حسابات داخل البنك فإنهم يبحثون عن رقم بنك الراجحي للاستفسار عن طريقة فتح الحساب والأوراق المطلوبة لذلك، ويمكنهم الحصول على المعلومات من خلال رقم الراجحي 24 ساعة في اليوم دون التقيد بمواعيد عمل البنك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على بنك الراجحي مباشر والأرقام المتاحة للعملاء.

بنك الراجحي رقم

يوفر بنك الراجحي رقم موحد جديد للعملاء من داخل البنك يمكنهم من خلاله الحصول على المعلومات والاستفسارات وكذلك تقديم الشكاوى الخاصة بالمعاملات على أن يتم الاتصال عبر رقم (966920003344).

رقم الهاتف المصرفي للبنك الراجحي

خدمة الهاتف المصرفي بنك الراجحي توفر على العملاء الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى مقر البنك فمن خلال الاتصال على رقم الراجحي يمكن إنهاء معظم المعاملات المصرفية وكل ما على العميل هو الاتصال على الرقم الموحد 966920000084 ومن ثم إتباع التعليمات لإضافة مستفيد أو إلغاء مستفيد وكذلك الاستعلام عن الحوالات.

مصرف الراجحي خدمات إلكترونية

يقوم مصرف الراجحي بتوفير العديد من الخدمات للأفراد من داخل المملكة العربية السعودية سواء أكانوا من سكان البلد الأصليين أو من المقيمين الوافدين للعمل داخلها ولعل من أهم هذه الخدمات هي التمويل الشخصي بنك الراجحي وكذلك التمويل العقاري بالإضافة إلى تقديمه للتمويل التأجيري للسيارات والذي يلبي احتياجات العديد من المستخدمين.

التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي

وفر بنك الراجحي إمكانية التسجيل في الهاتف المصرفي والتي من خلالها يمكن الحصول على كافة الخدمات بصورة سهلة وسريعة على أن يتم التسجيل وفق الخطوات التالية: