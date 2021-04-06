نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم للمستهلك الثلاثاء 6/4/2021.. تعرف على آخر أسعار الذهب اليوم في المقال التالي
سعر الذهب في السعودية اليوم للمستهلك ، بعد أن شهد سوق الذهب في المملكة العربية السعودية سلسلة من الإضطرابات خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط ارتفاع وانخفاض، يتابع المقيمين والمواطنين في السعودية بمنتهى الترقب سعر الذهب في السعودية اليوم للمستهلك وذلك حتى يتم تحديد ما إذا كان الوقت مناسبا للشراء أو للبيع، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بعرض كافة التفاصيل فتابعونا.
سعر الذهب في السعودية اليوم للمستهلك
شهد اليوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021 سوق الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا في أسعار الذهب بمعدل ريال واحد وذلك في مستهل تعاملات اليوم، ليحافظ بذلك على الارتفاع الذي تم تسجيله خلال اليومين الماضيين، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 بسعر 209.49 ريال سعودي، بينما سجل الذهب الاقتصادي عيار 14 في السوق السعودي اليوم 122.20 ريالا، حيث تسود حالة من القلق الكبير في أسواق الذهب بالمملكة، وسط احتمالات بارتفاع حجم التضخم بعد أن تم الموافقة على المشروع الخاص بقانون التحفيز الأمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، بالإضافة إلى حدوث تراجع كبير في سعر الذهب متأثرا بارتفاع سعر الدولار وزيادة عوائد السندات الأمريكية.
أخر أسعار الذهب بالسعودية
|العيار
|السعر بالريال
|سعر الذهب عيار 24
|209.24
|سعر الذهب عيار 22
|192.03
|سعر الذهب عيار 21
|183.21
|سعر الذهب عيار 18
|157.12
|العيار
|السعر بالريال
|سعر الذهب عيار 14
|122.2
|سعر أوقية الذهب
|6515
|سعر الجنيه الذهب
|1446
|سعر كيلو الذهب
|209489
ولا يزال المستهلكين في العالم يتابعون بمنتهى القلق ماذا سيحدث في سعر الذهب الذي تأثر خلال الفترة السابقة بالأحداث السياسية والاقتصادية حول العالم والتي أدت في الكثير من الأحيان إلى حدوث ارتفاعات وانخفاضات يمكن وصفها بالطفيفة، وسوف نقوم معكم بمتابعة أسعار الذهب خلال الفترة القادمة في المملكة والعالم والتي يترقبها الملايين في كافة الدول.
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