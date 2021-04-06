تمويل شخصي بدون فوائد ميسر جدا لجميع الفئات نساء ورجال ومتقاعدين بنك التسليف

تمويل شخصي بدون فوائد بنك التسليف ضمن المنتجات والقروض الاجتماعية التي تخص الفئات الأشد احتياجا في المملكة وهو قرض غير ربحي مٌخصص لمساعدة المواطنين من النساء والرجال والمتقاعدين ويضم أيضاً المرأة ربة المنزل والمطلقات والمهجورة، يعطي مبلغ 60 ألف ريال سعودي لتيسر مسيرة الحياة بشكل أفضل ومساندة الشعب في التغلب على مصاعب الحياة رفع مستوى المعيشة، لذلك وفر بنك التنمية الاجتماعية عدة قروض من أجل الاهتمام بالمواطنين تتضمن في مجموعة مختلفة كل نوع يخص فئات منها التمويل الاجتماعي الذي يشمل(الأسرة – قرض الزواج – الترميم – كنف – أهل) بالإضافة إلى تمويل العمل الحر والذي يختص بالفئات الذين ليس لهم وظيفة محددة أو يرغبون في عمل مشروع لتحسين المعيشة، فيما يهتم أكثر بالأشخاص الذين ليس لهم عمل ولا دخل ممن يقدرون على الشغل كبنية جسمانية ولا يوجد أي عائق يمنع من القيام بالعمل.

تمويل شخصي بدون فوائد بنك التسليف

هو من أفضل القروض المضمونة في المملكة العربية السعودي كونه قرض بدون فوائد ميسر يشمل جميع الفئات رجال ونساء ومتقاعدين باقل قسط شهري 300 ريال مناسب للسيدات ربات المنازل والأرامل والمطلقات..وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى المال لتيسير عجلة الحياة بشكل أفضل، يسمى تمويل الأسرة نظراً لأنه يضم كافة أفراد الأسرة ممن يكون دخلها الشهري قليل، كما خصص فترات السداد حتى 60 شهر لكي تكون ميسرة تناسب الظروف والأحوال المادية، حيث يضم القرض عدة مزايا على النحو التالي :-

شروط الحصول على تمويل بدون فوائد بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية قرض بدون فوائد للعملاء الذين يحملون الجنسية السعودية فقط.

لا يزيد الدخل الشهري لكامل الأسرة عن 12.500 ريال بحيث لا يزيد نصيب الفرد عن 3000 ريال من الأولاد الذين أقل من 24 سنة ويتم احتساب الأب والأم أيضا.

عمر الكفيل لا يزيد 55 سنة أما بالنسبة للمقترض من 21 سنة وحتى 70 عام.

يذكر أن كلما زاد العمر كلما قلت قيمة التمويل المتاحة التي تحسب وقت سداد آخر قسط في القرض.

المستندات المطلوبة لقرض الأسرة بنك التسليف