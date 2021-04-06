تصاريح العمره من توكلنا وكيفية الحصول على تصريح إلكترونياً، بتسأل الكثير عن خطواط تصريح عمره توكلنا، وذلك من أجل الذهاب إلى بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة، وذلك بعد ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة فرصة تقديم إلكترونية سهلت الكثير على المواطن، وذلك من أجل إصدار تصريح عمرة للمقيمين علي أراضي المملكة العربية السعودية وذلك طبقاً للشروط المحددة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف علي شروط تصريح العمرة إلكترونياً ومن عبر تطبيق توكلنا، والشروط المحدد التي فرضتها وزارة الحج والعمرة.

تصريح عمره توكلنا :

صرحت وزارة الحج والعمرة على إمكانية حجز تصاريح العمرة لشهر رمضان المبارك، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية الآزمة لمنع فيرس كورونا المستجد، وذلك من خلال الترابط بين تطبيق إعتمرنا الذي تم إطلاقة لهذا الغرض، وأيضاً تطبيق توكلنا، حيث يمكن من خلال تطبيق توكلنا معرفة ما إذا كان المعتمر المعتمر مُصيب بفيروس كورونا أم لا قبل حصولة على التصريح من إعتمرنا ، وذلك فقاً للمعايير التي تحددها الدولة، وفي حال أصابة المتقدم بفيروس كورونا أو تغير حالتة فيتم إلغاء التصريح في الحال.

شروط أداء العمرة بعد فيروس كورونا المستجد :

إثبات المعتمر من خلوه من فيروس كورونا من خلال توكلنا علي المعتمر إتباع الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد القناة الوحيدة لحجز العمرة هي تطبيق إعتمرنا ولم يوجد له بديل حتى الآن، أما تطبيق توكلنا فقد تم إطلاقة لمعرفة حالة المعتمر من فيروس كورونا المستجد. إختيار موعد أداء العمرة المناسب من المواعيد المطرحة على الموقع. الالتزام بالمواعيد المحددة.

كيفية التسجيل في توكلنا لإستخراج التصريح؟

يمكن لأي شخص موجود في المملكة العربية السعودية أن يحصل على التصريح عند خلوه من فيروس كورونا، وذلك لأداء العمرة وزيارة الحرميين الشريفين، ولكن قبل أن يتم ذلك يجب أن يكون لدى المعتمر حساب على توكلنا.

خطواط إستخراج التصريح من توكلنا.