تمويل 250.000 ريال سعودي بدون تحويل راتب بأسهل الإجراءات والشروط

صممت العديد من شركات التمويل المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، مجموعة كبيرة من المنتجات التمويلية المختلفة بما يناسب مع متطلبات واحتياجات عملاءها من المواطنين والمقيمين في المملكة، بما فيها خدمات التمويل الشخصي بدون تحويل راتب، وفي بعض الشركات يكون الحصول على التمويل بدون كفيل أيضاً، وهذا في حالة سياسات شركة التمويل أو البنوك العاملة في المملكة، والتي تختلف شروطها من شركة لأخرى، ويمكن الحصول على أي من المنتجات التمويلية المتوفرة على مواقع هذه الشركات بعد تقديم كافة الأوراق ويكون العميل مستوفي كافة الشروط.

هذا وتعمل كافة الشركات التمويلية على إرضاء عملاءها، حيث تقدم خدماتها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات عملاءها، سواء موظفي القطاع العام أو الخاص، وأيضاً تناسب احتياجات المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة، وتم تصميم هذه المنتجات لتبية احتياج العميل المالية، فسواء كان يرغب بتجديد منزله، أو دفع مصاريف أبناءه الدراسية، أو حتى شراء سيارة جديدة، وأي متطلبات مالية شخصية، وهذا ما توفره شركة المرابحة المرنة.

من أبرز مميزات الحصول على التمويل الشخصي من قبل شركة المرابحة المرنة، أن التمويل الشخصي من خلالهم متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويمكن الحصول على مبلغ مالي يبدأ من 5000 ريال سعودي، ويصل إلى 250.000 ريال سعودي، وأتاحت الشركة بحسب ما أعلنت عنه من خلال موقعها الرسمي أن فترة السداد تصل إلى 60 شهر، والميزة الأهم التي تجذب عدد كبير من عملاءها أن التمويل يكون بدون تحويل راتب

شروط الحصول على تمويل المرابحة المرنة

يجب ألا يقل الراتب عن 3000 ريال لموظفي القطاع الحكومي، ولموظفي القطاع الخاص يجب ألا يقل عن 6000 ريال.

يشترط أن يكون الموظف على رأس عمل أي من الجهات المعتمدة لدى الشركة.

مدة الخدمة لا تقل عن شهر واحد لموظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ولموظفي القطاع الخاص يجب ألا تقل عن 12 شهراً، ولموظفي البنوك وشركات الاتصالات مدة خدمة لا تقل عن 3 أشهر.

يجب لا يقل عمر العميل عن 18 شهراً.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

حددت شركة المرابحة المرنة بعض من المستندات والأوراق المطلوبة حتى يتمكن العميل من الحصول على التمويل الشخصي الذي يرغب في الحصول عليه، من بينها كشف حساب بنكي، خطاب تعريف من جهة العمل مبين به تاريخ الالتحاق بالعمل، الراتب الأساسي، والبدلات، وعنوان وطني، ويمكن الإطلاع على كافة التفاصيل من خلال زيارة موقع شركة مرابحة مرنة على رابط تمويل شخصي بدون تحويل راتب، علماً أن الشركة توفر العديد من المنتجات التمويلية الأخرى مثل تمويل الإجارة، وهو منتج تأجيري ينتهي بالتمليك، سواء سيارة أحلامك، أو سلع، وآلات ومعدات لأصحاب المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة، ومن خلال موقعهم الرسمي أيضاً يمكن استخدام حاسبة التمويل بعد كتابة البيانات المطلوبة.