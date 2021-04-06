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عمر شويل - جدة أفضل بنك يقدم تمويل عقاري بأقل هامش ربح لكل فئة وعيوب شركات الوساطة للتمويل العقاري، أول ما يبحث عنه شخص عند الإقبال على الحصول على تمويل هي هوامش الربح من البنك أي بنك هو الأقل في هامش الربح وما هو أفضل بنك يقدم التمويل للعملاء؟، أسئلة يصعب الإجابة عنها بدون معرفة تفاصيل الراتب أو جهة العمل، كما يجب معرفة هل العميل لديه التزامات مالية أم لا؟ ، حتى يتم تحديد الجهة الأفضل التي يمكنك الحصول على التمويل من خلالها بأقل هامش ربح، لذا نتناول اليوم أفضل بنك يقدم تمويل عقاري بأقل هامش ربح لكل فئة وعيوب شركات الوساطة التمويل العقاري.

أفضل بنك يقدم تمويل عقاري بأقل هامش ربح

فإذا كان العميل منتظم في السداد ويعمل لدى جهة حكومية وراتبه الشهري مرتفع تُرحب جميع البنوك به، ولكن إذا كان الراتب منخفض ولم يعمل في جهة حكومية فليست جميع البنوك ترحب به، كما إذا كنت تعمل في قطاع خاص فإن هذا يختلف إذا كان مؤسسة أم شركة، وشركة كبيرة تختلف عن شركة صغيرة ومؤسسة مقاولات تختلف كذلك عن مؤسسات أُخرى، فإذا رفض البنك تمويلك بسبب تعثر السداد لا تستعجل في التقديم عليك حل مشاكلك المالية لترى البنك يفتح ذراعيه إليك لتتمكن من إختيار أفضل بنك يقدم تمويل عقاري بأقل هامش ربح.

إختيار البنك الذي يناسبك

نتناول مجموعة من البنوك تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بهامش ربح تنافسي عليك الاختيار من بينهم، حيث يقدم بنك ساب تمويل عقاري يصل إلى 5 ملايين وتصل مدة التمويل إلى 25 عام، على ألا يقل راتبك عن 5000 ريال وتبلغ النسبة الثابتة 4.35 % والدفعة الأولى 15 %، أما بنك الرياض فإن الحد الأدنى لتقديم تمويل فيه يعتمد كذلك أن يكون الحد الأدنى لراتبك 5000 ريال وتبلغ النسبة الثابتة 1.85 % والدفعة الأولى 15 %.

أما بنك أبو ظبي الأول يصل فيه مبلغ التمويل العقاري إلى 5 ملايين ومدة السداد إلى 30 عام مع استرداد نقدي على التمويل العقاري يصل إلى 10 ألاف ريال بدون نسبة ثابتة أو دفعة أولى، و يقدم بنك الجزيرة تمويل يصل إلى 85 % من قيمة العقار بمبلغ يصل إلى 8 ملايين ريال على أن يكون الحد الأدنى للراتب 5000 ريال، وتبلغ النسبة الثابتة 4.78 % و الدفعة الأولى 15 %.

بقدم البنك العربي الوطني إمكانية الحصول على تمويل عقاري براتب 2000 ريال ويصل مبلغ التمويل إلى 3 ملايين وفترة السداد إلى 25 عام، على أن تبلغ النسبة الثابتة 3.99 % و الدفعة الأولى 30 %، أما البنك الأول فيبلغ الحد الأدنى للراتب فيه 10 ألاف ريال وتمويل يصل إلى 5 ملايين وفترة سداد تصل إل 30 عام، على أن تبلغ النسبة الثابتة 1.85 % والدفعة الأولى 30 %، وهناك عدد من البنوك تقدم تمويل عقاري وشخصي في أن واحد..

خطوات إختيار التمويل العقاري المناسب لك

هناك عدة خطوات عليك إتباعها لاختيار أفضل بنك يقدم تمويل عقاري بأقل هامش ربح فهناك مبادئ تُسمى مبادئ التمويل المسؤول مُعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي أنصحك بقراءتها ولن تستغرق الكثير من الوقت وهذه هي الخطوة الأولى، فهي توضح لك أشياء كثيرة تحتاج إليها قبل الذهاب إلى الممول، حتى تقوم بالمقارنة بين جميع العروض التمويلية المُقدمة إليك، ثانياً كُلفة الأجرة والتي تحتوي على نوعين الثابت والمتغير، النوع الثابت ثابت على كامل مدة التمويل والمتغير يتغير حسب أسعار السوق.

ثالثاً عليك إختيار مستشارك التمويلي بعناية والذي يُراعي وضعك المادي وظروف حياتك كما ذكرنا، يجب أن يوفر لك مستشار ائتماني مؤهل لكي يتواصل معك ويشرح لك ولا يتم استكمال العقد قبل إتمام شرح المستشار الائتماني لك جميع ما تحتاج إليه، خامساً فترة سداد التمويل عليك الحرص دائماً بأن تتناسب مع وضعك المالي كلما قلت فترة السداد تكون التكلفة أقل ولكن يزداد القسط الشهري والعكس صحيح، سادساً تعاملك مع الجهات غير المرخصة سوف يتسبب في خسارتك وزيادة مديونيتك لذا عليك مراعاة تلك الخطوات لتحقيق النجاح في إختيار أفضل بنك يقدم تمويل عقاري بأقل هامش ربح.

شركات الوساطة للتمويل العقاري

نرى الكثير من الإعلانات في تطبيقات عديدة لتسهيل إجراءات البنوك أو منحك تمويل عقاري خارج البنوك في تويتر وسناب شات ويوتيوب، وغالباً يأتي التعامل مع طرف ثالث بتكلفة عمولة وغالباً تتكلف الكثير، شركات الوساطة تلك تُسهل عليك التمويل حيث يقومون بالتقديم على تمويل عقاري مع عمولة تصل إلى 70 ألف ريال ومنها عمولات مكتبية وأُخرى للصرف والإجراءات.

فإذا قمت بالتقديم على تمويل بقيمة 900 ألف يرفعون القيمة إلى مليون ويحصلون على الفارق، وما لا تعرفه أنت كعميل أن البنوك لديها حلول تمويليه لجميع مشاكلك لذا ننصحكم بعدم الاستعجال في تقديم طلب التمويل العقاري عبر شركات الوساطة، لأن البنوك تفتح ذراعيها إليك أفضل من تلك الأطراف الثالثة.