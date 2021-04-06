كريم السعودية تسّهل تنقل متلقي اللقاح من وإلى المراكز الصحية

دوت الخليج -جدة : أوصاف الفارس

أعلنت كريم السعودية عن دعم جهود وزارة الصحة السعودية لحث المجتمع على أهمية لقاح “كوفيد 19” المستجد وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح، انطلاقاً من استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

حيث سوف تساهم كريم في تسهيل تنقلات الراغبين بأخذ اللقاح من وإلى المراكز المعتمدة من وزارة الصحة في مختلف مدن المملكة بوسيلة نقل امنة وموثوقة، حيث خصصت برموكود VaccineKSA يمنح خصم 50% على رحلتين بحد أقصى 10 ريال للرحلة الواحدة، على أن يتم تحديد موقع المركز الصحي كنقطة وصول. وبإمكان أي مستخدم الاستفادة من هذا الخصم فقط أيام الخميس والجمعة والسبت، ابتداء من الأسبوع الجاري ولمدة 3 أسابيع.

وفي ذات السياق وفرت الشركة على تطبيقها خدمة “الحصول على اللقاح” والتي توفر للملايين من مستخدمي كريم في السعودية معلومات مفصلة من مصادر حكومية رسمية حول اللقاحات المختلفة المتوفرة، والفئات المؤهلة بالحصول على كل منها، وفترات عمل جميع مراكز التطعيم.

وتأتي هذه الحملة من منطلق حرص كريم على رد الجميل للمجتمع وتسهيل حياتهم اليومية وبما يسهم في دعم الجهود الحكومية للتخفيف من وطأة هذه الازمة وعودة الحياة لطبيعتها.

يذكر أن شركة كريم قد عززت منذ بدء جائحة كورونا من معايير الأمن والسلامة التي تضمن سلامة كباتنها وعملائها وحرصت على الاستمرار في تعزيز جودة الخدمة المقدمة من خلال إجراءات عديدة تتبعها الشركة بناء على إرشادات وزارة الصحة.