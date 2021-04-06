مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية  للأطفال بجدة يطلقان الخطة التشغيلية للربع الثاني لعام ٢٠٢١م والخاصة بالتوعية الصحية

جدة _ عفاف حامد

انطلقت من مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للاطفال بجدة حملات توعوية متنوعة تستمر لمدة ٣ اشهر خلال الربع الثاني من العام الحالي

وأشار المنظمون لهذه الحملة من إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمستشفى الملك فهد والعزيزية ان هذه الحملة تاتي ضمن عدد كبير من الفعاليات والحملات النوعية والتي تستهدف نشر التوعية الصحيه وللوصوب الى مجتمع اكثر وعي صحيا…

وبينت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحيه انه وبدعم من ادارة المستشفى بقيادة المشرف العام الدكتور محمد بن حسن باجبير استطاع مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية تحقيق انجازات توعوية رائعه وجدت اشاده ..

من جهته أكد عبدالله هقشه رئيس قسم التوعية الصحية ان الحملة التوعوية ستشمل اكثر من ٥٠ انفوجرافيك توعوي وكذلك نشر عدد ٤٠ فيديو توعوي ارشادي وعدد ٣٠ شراكة توعوية

مضيفا أن هناك اكثر من حملة توعوية تثقيفية لمواكبة الايام العالمية وياتي الحرص على اطلاق تلك الحملات بشكل تعريفي ومبتكر لهذا العام ٢٠٢١م ..

هذا وقد انطلق في اوائل هذا الاسبوع قافلة توعوية تشمل

أكثر من ١٥٠ من العاملين بالكادر الصحي المتخصصين بمختلف المهن وكذلك عدد كبير من المتطوعين الذين تم تدريبهم وتاهليهم لمثل هذه الحملات ..

بالاضافة الى الاستعانه بحافة توعوية بالشراكه مع القطاع الخاص تجوب اهم المواقع الحيوية بمحافظة جدة

من جهة أخرى شدد رئيس مجلس إدارة شركة الزعيم للنقل يحيي بن عبد الله الزهراني على اعتزازهم بمشاركة وزارة الصحة ممثلة في مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة في حملة (خذ الخطوة. .خذ اللقاح) التي تستمر 3 أشهر، من خلال وضع شعار الحملة على حافلات الشركة والتنقل في المواقع المهمة في جدة، ولفت إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً لجانب المسؤولية الاجتماعية، ولها إسهامات مهمة في هذا الجانب.

مبيننا أن الشركة تؤمن بأن خدمة المجتمع جزء من مسؤوليتنا، ونحرص على العمل مع العديد من الجمعيات الخيرية، ومؤسسات القطاع المدني لتوفير خدمات مجانية، وقد تفاعلنا مع جائحة كورونا، وشاركنا مع القطاعين العام والخاص في تخفيف أثارها على المتضررين،

وفي الختام ادعوا شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى المشاركة بفاعلية في دعم حملة وزارة الصحية (خذ الخطوة. .خذ اللقاح)،لتجسيد الشراكة المجتمعية، ومساعدة كافة فئات المجتمع السعودي على تخطي جائحة كورونا خلال فترة وجيزة،