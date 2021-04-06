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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إصدار تصاريح أداء عمرة رمضان 1442 في المقال التالي
مع أقتراب حلول شهر رمضان الكريم وإعلان وزارة الحج والعمرة عن السماح بأداء عمرة رمضان لهذا العام وقد أكدت الجهات المسئولة عن ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة وذلك بسبب انتشار وباء كوفيد 19 وحرص الجهات المعنية على سلامة وصحة المعتمرين والتأكد من توافر بيئة صحية كاملة الشروط الوقائية مع التأكد على ضرورة التزام المعتمرين والمتواجدين داخل الحرم الشريف بالإجراءات الاحترازية وضرورة أرتداء الكمامة وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن منع الصلاة في الساحات وأكدت ضرورة أن يقوم المعتمر بتحميل تطبيق توكلنا على هاتفه الجوال ومن خلال تلك المقالة نوضح أهم شروط إصدار تصاريح أداء عمرة شهر رمضان المبارك لعام 1442.
شروط إصدار تصاريح أداء عمرة رمضان 1442
- سوف يتم إعطاء تصاريح أداء العمرة للأشخاص المحصنين ممن تلقو اللقاح المضاد لوباء كوفيد 19 وذلك بحسب ما يوضحه تطبيق توكلنا ويتم إصدار التصاريح بدءاً من يوم 1 رمضان 1442.
- سوف يقوم الشخص الراغب بأداء العمرة بالحجز للحصول على تصاريح أداء العمرة عبر تطبيق (اعتمرنا) وتطبيق ( توكلنا) وذلك من خلال حجز الخانة الزمنية حسب رغبة المعتمر.
- سوف يتم عرض التصاريح عبر تطبيق (توكلنا).
- يعد تطبيق (اعتمرنا) وتطبيق (توكلنا) هما المنصة المعتمدة فقط للحصول على تصاريح أداء العمرة.
أهم ما جاء بتصريحات نائب وزير الحج والعمرة
كان الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة قد ذكر بأنه سوف يتم استخدام تطبيق توكلنا لاستقبال طلبات تصاريح أداء مناسك عمرة شهر رمضان كما أنه سوف يكون باستطاعة الشخص الحصول على تصريح لأداء عمرة واحدة خلال شهر رمضان المبارك وقال نائب الوزير أن تلك التصاريح لم تمنح إلا للمحصنين ضد الوباء المستجد وأن المسنين فيما فوق عمر الخامسة والستون عاماً الذين حصلوا على اللقاح سوف يكون بإمكانهم الحصول على التصاريح لأداء العمرة والصلاة من خلال تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا وقال إن الطاقة الاستيعابية سوف تكون بما يتناسب مع الطاقة التشغيلية داخل الحرم الشريف مع زيادة الجهود لتعقيم الحرمين بشكل دائم والعمل على تحقيق التدابير الوقائية والاحترازية لحماية المعتمرين.
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