يعد بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية هو أحد اكبر المؤسسات المالية بالمملكة ، حيث يوفر البنك كثير من الخدمات المصرفية من إيداع أموال وسحب وتعاملات اسهم واستثمارات مالية وقروض والتعاملات المالية بينه وبين البنوك المحلية والبنوك العالمية ومن ضمن الخدمات التي توفرها شركة الراجحي المالية طريقة التحويل من بنك الراجحي إلى البنك الأهلي المصري وهو أحد أقوي وأعرق البنوك في جمهورية مصر العربية والمنطقة العربية وأقدمها وهو بنك مملوك للدولة المصرية ويتعامل من خلاله العديد من الهيئات الحكومية والأفراد والشركات بمختلف أحجامها ، ويستخدم الوافدين بالمملكة العربية السعودية خدمة تحويل الأموال بين المملكة ومصر عن طريق بنكي الراجحي والأهلي المصري بدون رسوم حالياً.

خطوات تحويل من بنك الراجحي إلى البنك الأهلي المصري

في ظل سعي الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة للحصول علي خدمات بنكية مثل كيفية الحصول علي قروض من بنك الراجحي بالإضافة إلي التحويلات فإننا ندعوكم أيضاً للتعرف علي طريقة التحويل من بنك الراجحي إلي البنك الأهلي المصري عليك باتباع الخطوات التالية :

نقوم بتحميل تطبيق بنك الراجحي الإلكتروني عبر متجر التطبيقات علي الهاتف المحمول.

بعد تثبيت البرنامج نقوم بالدخول إلي صفحة المباشر أفراد لتلقي رسالة بكود الدخول.

نقوم بوضع كود الدخول واختيار خدمة التحويل ، وإضافة مستفيد جديد إن لم يكن المرجو التحويل له مضاف فعلاً.

في حال مستفيد جديد ، نقوم بعدها بإضافة اسم البنك المصرفي المراد تحويل الأموال إليه.

نقوم بإدخال بيانات الشخص المرسل له الأموال من واقع بطاقته الشخصية.

بعد مراجعة كافة البيانات نقوم بإدخال رقم الايبان الخاص بالبنك ونضغط حفظ.

نعود مرة أخري للصفحة الرئيسية ونضغط علي التحويل للمستفيد.

نختار المستفيد من قائمة المستفيدين ونضغط التالي.

نضع قيمة الأموال المراد تحويلها ، ثم نضغط علي تأكيد.

رقم الايبان هو رقم تعريفي للبنوك عبر العالم ويمكنكم معرفة رقم ايبان البنك الأهلي المصري من خلال صفحة البنك علي الإنترنت أو عن طريق البحث في محرك جوجل لمعرفة المزيد عن رقم الايبان وكيفية الحصول عليه.

اشتراطات إجراء التحويل

للتعرف علي طريقة التحويل من بنك الراجحي إلى البنك الأهلي المصري والاشتراطات الخاصة بذلك عن طريق صفحة بنك الراجحي علي الإنترنت أو من خلال اتباع الخطوات التالية :