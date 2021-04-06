نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع المساعدة المقطوعة 1442 .. رابط استعلام أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع المساعدة المقطوعة 1442، تسود حالة من الترقب والقلق داخل الشارع السعودي خلال الفترة الأخيرة في أنتظار الإعلان عن موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث يتساءل جميع المستفيدين عن سبب تأخر إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسماء مستفيدي المقطوعة 1442 حتى الآن، كما تحدث البعض عن إلغاء المساعدة المقطوعة بعد هذه الفترة الكبيرة من توقف الصرف، وهو الأمر الذي نفته وزارة الموارد بشكل تام، مشيرة إلي أن برنامج المساعدة المقطوعة مستمر، ولم يتم إصدار إي قرار بإيقافه، ومن خلال المقال، نتعرف مع حضراتكم على توقيت إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين، وكذلك رابط الاستعلام عن أسماء المستحقين، وغيرها من الأمور التي تهم الكثير من المواطنين.

المساعدة المقطوعة 1442

برنامج المساعدة المقطوعة هو احد البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث قامت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة بعدد من الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030 بهدف النهوض بالأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وهو الأمور الذي أثر على بعض الأسر السعودية اقتصادياً، ولهذا، فقد قررت المملكة تقديم الدعم النقدي لهذه الأسر السعودية الفقيرة بما يضمن لهم حياة اجتماعية كريمة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية شروط التقديم على المساعدة المقطوعة بما يضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر السعودية الفقيرة، حيث يتم التقديم من خلال موقع وزارة الموارد البشرية عبر الأنترنت بعد مراعاة توافر كافة الشروط المطلوبة، وهي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عاماً.

ألا يمتلك المستفيد سجلاً تجارياً.

ألا يغيب المستفيد عن المملكة لمدة 3 شهور متتالية.

أن يقل دخل الأسرة عن 2000 ريال.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

الدخول عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية

الانتقال إلي الخدمات الإلكترونية

اختيار المساعدة المقطوعة

كتابة رقم الطلب ورقم السجل

كتابة رمز التحقيق

الضغط على كلمة “عرض”

موعد صرف المساعدة المقطوعة

بواصل جميع مستحقي المساعدة المقطوعة السؤال عن موعد صرف الدعم النقدي، وخاصة مع أقتراب موعد شهر رمضان المبارك، حيث لم تحدد وزارة الموارد البشرية حتى الآن عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين، وهو الأمر الذي أثار غضب وقلق جميع المستفيدين، وقد أشارت الوزارة إلي أنه يتم حتى الآن مراجعة بيانات المستفيدين، وفور الانتهاء منها، سيتم تحديد موعد الصرف مباشرة.