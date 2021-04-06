نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن أوضح عن نسبة أرباب الأسر داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة على ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك سوف يتم الايضاح أيضاََ عن إدخال إجمالي الراتب للمواطنين السعوديين المستفيدين الذين بحاجة لهذا الدعم المادي المخصص، متضمناََ كافة البدلات والعلاوات، ولذلك نقوم من خلال موقع ثقفني بالإعلان عن موعد ايداع الدعم المادي للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، ولذلك نوضح لكم نسبة أرباب أسر داخل المملكة.

التأمينات الاجتماعية :

أكد برنامج حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر على أن الاسم مسجل داخل التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك لا بد من الإفصاح عن الدخل وهذا شئ أساسي ضمن مصادر الدخل في برنامج حساب المواطن، ولذلك تم الإعلان على أن سوف يتم احتساب المواطن ضمن مجموع دخل الأسرة ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

نسبة أرباب أسر من برنامج حساب المواطن :

قام برنامج حساب المواطن بالإعلان على أن أن نسبة أرباب الأسر في الفترة الأخيرة قد بلغ حوالي 92% أما ربات الأسر أعلن على أن قد بلغ نسبته حوالي 8% حيث أن قد بلغ نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% ولذلك أوضح برنامج حساب المواطن على أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك أن برنامج حساب المواطن أعلن عن العديد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، حيث أن قد تم التعليق على التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق المادي المخصص، حيث أن تم التأكد على أن تضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين لكي يتم الحصول على الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات.

موعد صرف الدعم المادي من برنامج حساب المواطن :

أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية على أن يتم إيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولذلك أوضح البرنامج على أن يوم يتم الصرف يوم الأحد المقبل الموافق 11 أبريل الجاري 2021م وهذا لأن يوم الصرف يوم السبت وهذه عطلة رسمية داخل السعودية.