الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية في المملكة العربية السعودية

الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية، أصبح أمرا سهلاا على المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة البيئة والمياه في المملكة بتقديم خدمات إلكترونية من خلال الشركة الوطنية للمياه، لتساعد المواطنين والمقيمين في المملكة من جنسيات مختلفة، وذلك لتيسير الحياة عليهم وتوفير الوقت والجهد عليهم، ويتم الاستعلام عن طريق رقم الهوية أو برقم الإقامة للمقيمين بخطوات سهلة عبر موقع الشركة الوطنية للمياه من خلال الخدمة الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهرى للمياه.

شركة المياه الوطنية

هي شركة مساهمة تتبع الحكومة السعودية، أسست 2008 ومقرها الرياض، وخصصت لقطاع المياه والصرف الصحي، وتسعى الشركة على كسب ثقة المواطن وتقديم افضل الخدمات بمعايير عالية الجودة لكسب ثقة كافة العملاء وبعد قرار مجلس الوزراء لمساهمة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي الذي ينص في مادته الثالثة على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تتراوح ما بين ثلاث وخمس أعوام ويتم من خلالها التالي:

دراسة قطاع المياه والصرف الصحي من جوانبه كافة وتقويم أدائه.

معرفة الكيفية التي سيتعامل بها لمواجهه الطلب المتزايد على المياه.

إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي وتنمية أدائه.

رفع مستوى الخدمات التي تقدمها المديريات في مناطق المملكة العربية السعودية.

إقامة علاقة شراكة مع القطاع الخاص من اجل تحسين أداء وفاعلية القطاع.

مراجعة تعريفة المياه وتقييم أداء القطاع في نهاية المرحلة الانتقالية لمعرفة خيارات التخصص المناسبة للتطبيق وخطوات تنفيذها طبقا لقرار المجلس الاقتصادي الذي يقضى بالموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وتوزيع مياه الشرب وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها على أسس سليمة.

تحصل الشركة على جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون أي استثناء.

الرؤى المستقبلية المخططة أن تكون شركة مياه رائدة تقدم خدماتها بمعايير عالمية.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية.

بعد تسجيل الدخول إذا كان لك عضوية أو إنشاء حساب في حالة لم يكن لك عضوية.

اكتب جميع بيانات بالكامل التي تخصك من رقم الهوية الوطنية أو كلمة المرور.

في حالة الأفراد المقيمين في السعودية، يتم إدخال رقم الإقامة وإدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني ثم اضغط على على دخول.

وبعدها تظهر لك صفحة وفيها كل ما يخص الاستعلام عن فاتورة المياه واستهلاكك الشهرى للمياه.

الاستعلام عن فاتورة المياه من رقم العداد

قدمت الشركة الوطنية للمياه خدمة الحصول على فاتورة المياه الخاصة بالمستفيدين برقم العداد بشكل إلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت، ومن خلال الموقع الرسمي للشركة واليكم اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب على المستفيد الدخول لموقع الشركة الوطنية للمياه الرسمي.

بعد ذلك يقوم المستفيد بالدخول على خدمة الاستعلام عن فواتير المياه المتواجدة في الموقع.

يتم كتابة رقم العداد في الخانة الموضحة في الموقع.

وأخيرا يتم إظهار قيمة الفواتير بالكامل.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب