موعد صرف الدفعة 41 حساب المواطن قبل رمضان “تصريح جديد” طريقة الاستعلام عن الدعم النقدي

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عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 41 حساب المواطن قبل رمضان يترقبه الكثير من المواطنين المستفيدين من الدعم النقدي في السعودية، لاسيما أن حساب المواطن يعتبر أكبر منحة لدعم محدودي الدخل في المملكة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وسط تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على ظروف المعيشة الصعبة، واقترب موعد صرف حساب المواطن الدعة 41 والتى تكون قبل شهر رمضان المبارك، وهذه الأيام يجري البحث عن رابط الاستعلام عن حساب المواطن وكذلك إمكانية تحديث البيانات على حساب المواطن من الفئات المستحقة الدعم فقط، وفق شروط حساب المواطن المعلنة في المملكة.

موعد صرف الدفعة 41 حساب المواطن قبل رمضان

تفصلنا أيامًا قليلة عن موعد صرف الدفعة 41 حساب المواطن قبل رمضان حيث إنه من المعتاد أن يصرف حساب المواطن كل يوم 10 من الشهر الميلادي، وفي حالة وجود تصادف بين يوم 10 وإجازة رسمية في المملكة فعلى سبيل المثال أن يكون يوم جمعة أو سبت فيتم تأجيل صرف حساب المواطن إلى يوم الأحد، ويأتى موعد صرف حساب المواطن الدفعة 41 في اليوم الآخير من شهر شعبان حيث يكون أول أيام رمضان 1442 الموافق 13 أبريل الجاري، ويتنزل المنحة على الموقع الأساسي يمكن المستفيد الاستعلام عن حساب المواطن بسهولة .

طريقة الاستعلام عن صرف حساب المواطن

حددت إدارة حساب المواطن إمكانية الاستعلام عن صرف الدعم النقدي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن

اختيار الخدمات العامة

الضغط على نتائج أهلية رقم 36

إضافة الرقم القومي.

إضافة رمز التحقق.

تحديث حساب المواطن

يجري المستفيدين حاليًا تحديث حساب المواطن استعدادًا لصرف الدفعة 41 من الدعم النقدي بالمملكة العربية السعودية على أن يكون على النحو التالي:

تسجيل دخول على الموقع الأساسي حساب المواطن إدخال كلمة المرور. الضغط على تفاصيل. اختر تحديث البيانات. أضف البيانات الحديثة ثم النقر على تحديث البيانات.

تحديث:

في تصريحات جديدة، أكد برنامج حساب المواطن، على أنه لا يوجد تاريخ محدد لإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، علماً بأنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري. تأتي هذه التصريحات بعد تعديلات أجراها حساب المواطن حول عدد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، وتضمنت تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، كما شملت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.