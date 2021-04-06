خدمة التنقل الوظيفي ..الموارد البشرية تحدد خطوات الاستفادة من الخدمة رسميًا

خدمة التنقل الوظيفي بالخطوات للاستفادة من الخدمة عبر منصة قوى حيث تهدف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين كلًا من العامل الوافد والمملكة إلى تقديم أفضل الخدمات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي؛ وذلك طبقًا لشروط مُحددة في حين توافرها يُمكن للعامل أو الوافد التنقل وظيفيًا، وفيما يلي أهم التفاصيل حول الخطوات الرسمية للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي.

خدمة التنقل الوظيفي

في البداية لابد من إرسال العرض الوظيفي من المنشأة للعامل؛ وذلك عبر خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى حساب المنشأة التابع إليها إلكترونيًا عبر موقع الموارد البشرية.

الضغط على تبويب خدمة نقل موظف حيث ستجدها في قائمة الخدمات الإلكترونية.

النقر على خيار “طلب نقل خدمات”.

الضغط على تبويب “نقل خدمات موظف من صاحب عمل إلى آخر”

التأكيد على اختيار المنشأة المُراد نقل الموظف إليها.

إضافة رقم الإقامة الخاص بالموظف مع أهمية إضافة تاريخ الانتهاء أيضًا.

النقر على تبويب إضافة؛ وذلك لاختيار الموظف أو الموظفين المُراد نقلهم.

المتابعة والضغط على تبويب التالي؛ وذلك لإكمال طلب النقل إلكترونيًا.

الضغط على إنشاء عرض وظيفي للموظف، ومن ثم إضافة البيانات الأساسية للعرض الوظيفي إلا وهي (النوع، اللغة، والتقويم الرئيسي).

المتابعة ومن ثم اختيار التالي لمعرفة التفاصيل التي تم إضافتها، وبعد مراجعتها قُم بالضغط على تبويب إرسال.

يُمكنك استعراض تفاصيل الطلب لمراجعته، أو الضغط على حقل إرسال الطلب مباشرةً لإتمام طلب النقل حيث تظهر رسالة تأكيد مباشرةً فور الإرسال.

خطوات استكمال الطلب من قبل العامل

لابد من استكمال إرسال الطلب عبر العامل أيضًا لتأكيد خطوات التنقل الوظيفي وتتم الخطوات عبر الآتي:

بعد إرسال الطلب من قبل الجهة العاملة أو المنشأة سوف تستلم رسال نصية تحتوي على تفاصيل عرض وظيفي.

لابد من تسجيل الدخول إلى منصة قوى للأفراد لمراجعة العرض الوظيفي.

اختيار حقل الانتقال الوظيفي عبر الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار الطلب المُراد تأكيده والضغط على عرض.

التأكيد أو الرفض طبقًا لرغبة العامل، وفي حال القبول سوف يتم إرسال رسالة إلى المنشأة بطلب التنقل.

وفي حال الرفض أيضًا يتم إشعار المنشأة ويتم إغلاق الطلب فورًا.

لابد من التقديم على خدمة التنقل الوظيفي أن تلتزم المنشأة ببرنامج حماية الأجور ووجود لوائح وقوانين عمل تضمن حق العامل، ومن جهة العامل لابد من إصدار رخصة عمل خلال 90 يوم والموافقة إلكترونيًا كما ذكرنا من قبل.