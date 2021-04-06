نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إنشاء حساب في حساب المواطن والاعتراض على مبالغ الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء برنامج حساب المواطن من أجل إعانة المواطنين والمواطنات والأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، كما يحرص البرنامج على وصول الدعم لمستحقيه وفق عدد من الشروط والأحكام لإنشاء حساب جديد في حساب المواطن، حيث يجب أن تتوافرها تلك الشروط في الراغبين في الحصول على الدعم، وسوف نتناول معكم شروط وأحكام حساب المواطن، والمستندات المطلوبة.

خطوات إنشاء حساب مواطن جديد لأول مرة في برنامج حساب المواطن 1442

الدخول عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن. النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد. ملء كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح. (الاسم، والسن، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني) التأكد من كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح، للتأكد من أنك لست روبوت. النقر علي أيقونة تسجيل الدخول. سوف يتم إرسال رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بك الذي قمت بالتسجيل به، تحتوي على رمز التأكيد، أو من خلال إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف. سوف تقوم بعد ذلك بكتابة رمز التأكيد الذي تم الحصول عليه، ومن ثم سوف تتمكن من تسجيل الدخول، والقيام بتعيين كلمة سر جديدة، وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة حفظ البيانات. يتمكن بعد ذلك المواطن من كتابة كافة البيانات الأسرية، وقيمة الدخل الشهري، وكذلك عدد أفراد الأسرة، والوظيفة الخاصة به إن وجدت. إدخال بيانات الحساب البنكي إن وجد. بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات، يتم الضغط على حفظ، وسوف يتم تسجيل الدخول بنجاح.

ملاحظة هامة

أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين معلومة هامة بشأن الإجراء الذي يجب اتخاذه في حالة إذا قامت إحدى الجهات التمويلية بخصم مبلغ من الدعم المخصص للشخص المستفيد من البرنامج، حيث أنه لا يحق للجهات التمويلية سحب المبالغ التي تم إيداعها من برنامج حساب المواطن، وعند مخالفة ذلك يحق للمواطن رفع شكوى لدى البنك المركزي السعودي.

موعد صرف الدفعة 41 من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 41 لشهر أبريل، والمدة المتبقية على موعد صرف وإيداع دفعة أبريل، اقترب موعد صرف الدفعة 41 حيث سيتم إيداعها بمشيئة الله بعد خمسة أيام، كما أوضح البرنامج المدة المتبقية من خلال صفحة التواصل الرسمية، وذلك في يوم الأحد المقبل الموافق 11 أبريل 2021.

خطوات استعادة كلمة المرور في حساب المواطن

يشتكي بعض المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن من فقدان كلمة المرور الخاصة بهم، لذلك أوضح البرنامج لمستفيديه خطوات استعادة كلمة المرور، وهي:

الدخول على برنامج حساب المواطن. الضغط على أيقونة استعادة كلمة المرور. إدخال البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية، تاريخ الميلاد بالهجري، تاريخ انتهاء الهوية). الضغط على كلمة استعادة كلمة المرور، وسوف يتم إرسال رسالة بكلمة المرورالجديدة.

موعد صرف دفعة حساب المواطن الدفعة 40 لشهر رجب 1442

سوف يقوم برنامج حساب المواطن بصرف الدعم المستحق لشهر رجب يوم الأربعاء الموافق 27 رجب 1442، وهو اليوم الذي يوافق اليوم العاشر من شهر مارس 2021، حيث يتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية في ذلك الوقت من كل شهر على مدار اليوم.

تفاصيل الدفعة 40 من برنامج حساب المواطن للمستفيدين

كشف حساب المواطن اليوم عن تفاصيل الدفعة الأربعين من دعم البرنامج المستحق لشهر مارس الجاري، وذلك بعد أن قام بصرف وإيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، أوضح البرنامج إجمالي المستحقات المالية التي تم صرفها 1.9 مليار ريال سعودي لكلا من 10.5 مليون مواطن ما بين مستفيد وتابع للبرنامج.

كيفية تحميل تطبيق حساب المواطن علي الهاتف من المتجر الإلكتروني

أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين كيفية تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن علي الهواتف المحمولة الذكية وذلك من خلال المتاجر الإلكترونية التي أشار إليها البرنامج وهي، متجر apple store، ومتجر google play، ومتجر app gallery، وذلك للاستفادة من مميزات التطبيق، من أجل التيسير على المستفيدين، حيث أن هناك محتويات تطبيق حساب المواطن تساهم في توضيح كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالبرنامج من خلال شرح مبسط للمواطنين.

أوجه الاستفادة من تطبيق حساب المواطن بالنسبة للمستفيدين

يمنح التطبيق الشخص المستفيد القدرة على الإطلاع ومعرفة بيانات المستفيد.

يمنح المستفيد القدرة على الإطلاع على دراسة حالة الأهلية والاعتراضات.

معرفة معلومات وتفاصيل الطلب.

معرفة التفاصيل الخاصة بالدفعات المالية للمستفيد.

المستندات والوثائق المطلوبة لإنشاء حساب مواطن جديد 1442

صورة من الهوية الوطنية.

بيان مفردات راتب الزوج، ويشترط ألا يزيد الراتب الشهري عن 20 ألف ريال.

بيان مفردات راتب الزوجة في حالة عمل الزوجة.

إرفاق صورة من كارت العائلة.

رقم الحساب البنكي الخاص بك إن وجد، مع بيان لأي راتب إضافي آخر.

كما نجد أن برنامج حساب المواطن دائما ما يقوم بمتابعة المواطنين والمستفيدين من الدعم، بتوفير كافة التفاصيل حول برنامج حساب المواطن، للرد على جميع استفسارات المستفيدين، ومن ضمن تلك الخدمات التي يقدمها للمستفيد، هي الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة الجديدة، والتي يتمكن من خلالها المواطن من معرفة حالة الأهلية الخاصة به.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن قبل موعد صرف الدفعة

يقوم المواطن المستفيد من دعم برنامج حساب المواطن بالتوجه إلي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وتسجيل الدخول، حتي يتمكن من معرفة حالة الأهلية الخاصة بالدفعة الجديدة، حيث يقوم البرنامج بالإعلان عن نتائج الأهلية قبل موعد صرف الدفعة الجديدة لمستحقي الدعم في نهاية كل شهر ميلادي، حتى يتمكن المواطن من معرفة حالة الأهلية، وفي حال ظهور نتيجة الأهلية غير مؤهل، يمكنه معرفة أسباب عدم التأهيل وبالتالي يمكنه تقديم طلب الاعتراض على الأهلية.

موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن شهريا

يتم صرف الدفعات المستحقة من برنامج حساب المواطن وإيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين، وذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفق ما أقره البرنامج، بشرط ألا يوافق ذلك اليوم يوم إجازة رسمية بالمملكة، وفى هذه الحالة إذا وافق يوم إجازة يتم صرف الدفعة وفق التاريخ الذي يقرره البرنامج للمستفيدين، ولضمان استمرارية الدعم لابد من تحديث البيانات باستمرار.

كيف تضمن استمرارية دعم حساب المواطن؟

أشار برنامج حساب المواطن على المستفيدين ضرورة تحديث البيانات والتأكد منها في حال طرأ عليها أي تغيير، وذلك من أجل ضمان استمرارية دعم حساب المواطن، وذلك عن طريق تحديث البيانات المدخلة سابقا في خلال مدة أقصاها 15 يوم من حدوث أي تغيير وذلك عن طريق الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

الفئات المستهدفة للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن

حددت المملكة العربية السعودية عدد من الفئات التي تستحق صرف الدعم من البرنامج، وقامت بتقسيمهم إلي أربع فئات مستحقة للدعم وفقا لرواتبهم، وهي:

الفئة الأولى لمن يتراوح رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال.

الفئة الثانية لمن يتراوح رواتبهم ما بين 8700 وحتى 11999.

الفئة الثالثة لمن يتراوح رواتبهم ما بين 12000 وحتى 25000.

الفئة الرابعة لمن بتراوح رواتبهم ما بين 15300 وحتى 20159.

الاعتراض على مبالغ الدعم المستحقة من صرف الدفعات

يتيح برنامج حساب المواطن بعد إيداع المبالغ المستحقة للدفعة الجديدة للمستفيدين، حقهم في تقديم طلب اعتراض على المبلغ المستحق، حيث يمكنهم تقديم طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لبرنامج حساب المواطن، ورفع طلب الاعتراض، ويقوم البرنامج باستقبالهم.

يختلف مبلغ الدعم المستحق من حساب لآخر، وفق عدد أفراد الأسرة والتابعين، والدخل الشهري لهم، وفق الشروط الأهلية للدعم، وفي حالة ظهور نقص في مبلغ الدعم المستحق عند صرف الدفعات، يتيح البرنامج للمستفيدين إمكانية تقديم طلب اعتراض على مبلغ الاستحقاق، على البوابة الإلكترونية لحساب الموطن حيث يخصص إيقونة لتقديم الشكاوى، وبعد القيام بعمل مراجعة للبيانات، يقوم البرنامج بالتأكد من استحقاق مبلغ أكبر، وبعد التأكد من الاستحقاق، يتم صرفها للمواطن مرة أخرى.

مدة الاعتراض على دعم الدفعات لعدم الأهلية بعد صدور النتائج الأهلية

يتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين إمكانية الاعتراض عقب صدور نتائج أهلية الدفعة الجديدة، بيوم واحد، وتستمر فترة تقديم طلبات الاعتراض لمدة ثلاثة شهور من صدور النتائج الأهلية، من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وتقديم طلب الاعتراض ومرفق معه مستندات إثبات أهلية الاستحقاق، حسب أسباب الرفض الموضحة، والتي جعلت المواطن غير مؤهل.

خطوات الاعتراض على حساب المواطن

الخطوة الأولى: يقوم المستفيد بتسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لحساب المواطن.

الخطوة الثانية: القيام بكتابة رقم الهوية، وكلمة المرور، ورمز التحقق، والضغط على خانة الدخول.

الخطوة الثالثة: القيام بالضغط على القائمة الخاصة بدراسة الأهلية.

الخطوة الرابعة: الضغط على الخانة الخاصة بأسباب عدم الأهلية، والتعرف عليها.

الخطوة الخامسة: القيام بتقديم طلب الاعتراض بعد التأكد من صحة أسباب عدم الأهلية.

كيفية إضافة صك أو عقد الإيجار على حساب المواطن

اشترط برنامج حساب المواطن على مستفيديه ضرورة إضافة صك الإيجار، وقد أوضح لنا طريقة إضافة عقد إيجار في برنامج حساب المواطن بالخطوات، لكي يتمكن المواطن من إرفاقه في الحساب الخاص به على البرنامج، كما أشار إلي ضرورة توثيق عقد الإيجار، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن وكيفية حساب قيمة دعم المواطن قبل إيداعه

يسعى العديد من المستفيدين من دعم حساب المواطن إلي مراجعة ما حصلوا عليه من مبالغ الدعم، بالأخص في وقت إيداع المبالغ المستحقة من الدعم في حسابات المستفيدين من الدعم للدفعة 36، وذلك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية للدعم، وأوضح أنه ينبغي على المواطن الدخول على الحساب الخاص به على حساب المواطن،ثم القيام باختيار حاسبة الدعم التقديرية، وفي حال كان المستفيد رب أسرة فسوف تظهر له نافذة أخرى بها كافة تفاصيل أفراد الأسرة والتابعين له والدخل الشهري لكل فرد، أما إذا كان الشخص مستقل فسوف يتطلب منه إدخال إجمالي الدخل الذي يتحصل عليه، بشرط أن يكون هو نفس المبلغ الذي قد سبق وتم ذكره، مع التأكيد أنه متوافق مع كافة الشروط الأهلية من حساب المواطن.

كما يمكن للمستفيدين من حساب المواطن استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لحساب المواطن ومعرفة قيمة الدعم المستحق للمستفيد، وفق شروط الاستحقاق والأهلية الخاصة بحساب المواطن، ومعرفة موعد إيداع الدفعة الأخيرة المستحقة من حساب المواطن.