نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى وشروط التقديم من وزارة الصحة السعودية 1442 في المقال التالي
التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية في المملكة العربية السعودية عن بداية فتح باب التسجيل والقبول في برنامج فني رعاية مرضى، وهو البرنامج الذي يتيح أكثر من فرصة عمل تبعا لمجموعة من الشروط والضوابط المطلوبة، على أن يتم الالتزام بالوقت المحدد لتقديم المستندات للقبول في البرنامج، على أن يتم ترشيح الأشخاص المقبولين لأداء اختبارات التي سوف يتم من خلالها تحديد أسماء الأشخاص المقبولين بشكل نهائي، ونظرا لزيادة التساؤلات حول الروابط والشروط اللازمة للتقديم في برنامج فني رعاية، كما يمكن متابعة خطوات تسجيل حج وزارة الدفاع 1442، وسوف نقوم بتوضيح كافة الشروط اللازمة و الرابط المستخدم في التقديم في مسابقة فني رعاية مرضى.
رابط التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى
قامت وزارة الصحة السعودية خلال الساعات الماضية بفتح باب التقديم على الوظائف الخاصة ببرنامج فني رعاية مرضى، حيث تم تفعيل الرابط المستخدم في التسجيل في البرنامج، على ان يتم الدخول إلى موقع التقديم على فني رعاية مرضى https://ha.edu.sa/ar/nursingcare-assistant ، حيث بدأت عملية التسجيل في البرامج بداية من يوم الأحد الموافق الخامس من شهر ابريل، على ان يتم استمرار عملية التسجيل حتى يوم السابع عشر من شهر أبريل الجاري، لذلك نوهت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا التوقيت المحدد لإجراء عملية التسجيل في البرنامج حسب الضوابط المطلوبة.
شروط القبول في برنامج فني رعاية مرضى
شروط التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى حيث قامت وزارة الصحة السعودية بتحديد مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة لكي يتم القبول رسميا في برنامج فني رعاية مرضى المطروح مؤخرا من قبل وزارة الصحة، وجاءت أهم هذه الشروط والضوابط على النحو التالي.
- يجب ان يكون المتقدم للوظيفة من حاملي الجنسية السعودية فقط.
- يجب ان يكون المتقدم لا يوجد على رأس العمل.
- يجب ان يكون خاصا على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة حسب الوظيفة، على ألا يقل المعدل الخاص بالمتقدم عن 3/5 أو ما يعادل هذا المعدل.
- يجب ان يكون المتقدم من أصحاب التخصصات الاحياء، والاحياء الدقيقة، او التقنية الحيوية، والكيمياء والفيزياء، والاحياء.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على إحدى الشهادات المعتمدة في اللغة الإنجليزية.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى وشروط التقديم من وزارة الصحة السعودية 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.