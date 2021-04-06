مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت تسجيل الدخول عبر الجوال 2021

مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت تعد هذه اللعبة من بين أهم التطورات التعليمية الجديدة الأكثر تميز، والتي تمكنت من أن تنال على نسبة إعجاب كبيرة من خلال الطلاب والطالبات بجميع أنحاء المملكة العربية والسعودية، وكل من يرغب في تعليم لغة البرمجة الحديثة بطريقة متميزة، مما جعل عمليات البحث مكثفة للغاية في هذه الساعات بما يتعلق ب مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت وقد حرصنا أن يكون هذا محور حديثنا اليوم.

مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت

من بين التطويرات الجديدة التي اهتمت بها المملكة العربية السعودية بمجال التعلم عن بعد التي اتبعته جراء فيرس كورونا المستجد، اهتمت أيضاً في أن تطور التعليم التكنولوجي لكلاً من الطلاب وهيئة التدريس، مما جعلها تبادر بإنشاء مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت ومن ثم أهابت الطلاب والمعلمين أن يبادروا بالاشتراك بها، حيث أنهم يتمكنوا من الاشتراك والتسجيل بها بكل بساطة ودون تعقيد عند القيام بالدخول على الموقع الخاص بالنسخة التعليمية واتباع كافة إجراءات التسجيل لكافة الأدوات المتاحة والتي تخص القيام بمهام البرمجة ليستطيعوا من أن الإصلاح بين القريتين الموجودين باللعبة بالنسخة الأصلية لها، كما أنها أتاحت فرص تحميل اللعبة برابط واحد مباشر وبشكل مجاني على كافة أجهزة الويندوز والايباد والاندرويد وغيرها والأسها من ذلك القيام بإضافتها عبر متصفح كروم، والجدير بالذكر أنها من أكثر الألعاب المليئة بالإثارة والتشويق.

لعبة ماين كرافت التعليمية الجديدة 2021

تعد هذه اللعبة من أهم الألعاب الأكثر إثارة ومتعة وتزيد من فرص تحفيز الابداع والمشاركة والقيام بحل كافة المشاكل المتنوعة لدى كافة الطلاب وهذا من خلال استخدام هذه الألعاب، مما يجعلها من الألعاب المسلية وتهتم هذه اللعبة من أن تخلق بيئة رقمية التي يشارك بها الكثير من الدول لتطبيق المناهج التعليمية، حتى يستطيعوا من زيادة الابداع والابتكار بعلوم الحاسب، حيث أن اللعبة تقوم بتقديم الكثير من الفرص من أجل المشاركة في الاستكشاف وأيضاً بالتعلم الرقمي، مما يجعله مناسبة لجميع المراحل التعليمية المتنوعة، وتوفر إتاحة التعلم عن بعد وتمكن الطلاب والمعلمين عن أن تبقى على اتصال مستمر، وتحفز بداخلهم التعاون ومشاركة الطالب مع ولي الأمر والمعلم بروح من المغامرة والبقاء للأفضل.