منصة مدرستي تسجيل دخول للطالب بالمملكة العربية السعودية

منصة مدرستي تسجيل دخول للطالب، تقدم المملكة العربية السعودية العديد من المنصات؛ لمساعدة شعبها في مواكبة الظروف العصرية لفيروس كورونا المستجد، فقامت بإصدار العديد من التطبيقات من بينهم منصة مدرستي التعليمية، والتي تهتم بشأن الطالب السعودي وتوفير جميع احتياجاته في الدراسة بسهولة من خلال المنصة، وفي المقالة نقدم لكم طريقة منصة مدرستي تسجيل دخول للطالب التعليمية بالمملكة العربية السعودية وذلك للاستفادة من جميع خدماتها.

منصة مدرستي تسجيل دخول للطالب

بعد دخول منصة مدرستي من الموقع الرسمي إلي المنصة أو تحميل التطبيق الذي أصدرته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

بعد تحميلك ودخولك علي المنصة مدرستي ، قم بالضغط علي كلمة تسجيل الدخول.

وقم باختيار الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب الخاص بهم.

ثم يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني المخصص له من قبل المدرسة واليكم ايضاً مقالتنا السابقة عن تطبيق توكلنا السعودي

ثم قم بالضغط علي التالي لكتابة الرقم السري الخاص بك، ثم يتم نقلك علي منصة مدرستي التعليمية.

واجهة المنصة للطالب