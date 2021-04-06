نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل دخول للطالب بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
منصة مدرستي تسجيل دخول للطالب، تقدم المملكة العربية السعودية العديد من المنصات؛ لمساعدة شعبها في مواكبة الظروف العصرية لفيروس كورونا المستجد، فقامت بإصدار العديد من التطبيقات من بينهم منصة مدرستي التعليمية، والتي تهتم بشأن الطالب السعودي وتوفير جميع احتياجاته في الدراسة بسهولة من خلال المنصة، وفي المقالة نقدم لكم طريقة منصة مدرستي تسجيل دخول للطالب التعليمية بالمملكة العربية السعودية وذلك للاستفادة من جميع خدماتها.
منصة مدرستي تسجيل دخول للطالب
بعد دخول منصة مدرستي من الموقع الرسمي إلي المنصة أو تحميل التطبيق الذي أصدرته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
- بعد تحميلك ودخولك علي المنصة مدرستي ، قم بالضغط علي كلمة تسجيل الدخول.
- وقم باختيار الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب الخاص بهم.
- ثم يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني المخصص له من قبل المدرسة واليكم ايضاً مقالتنا السابقة عن تطبيق توكلنا السعودي
- ثم قم بالضغط علي التالي لكتابة الرقم السري الخاص بك، ثم يتم نقلك علي منصة مدرستي التعليمية.
واجهة المنصة للطالب
- في واجهة منصة مدرستي ستجد كل ما يخص الطالب من الجدول الدراسي والواجبات والمقررات التي تتوفر عبر منصة مدرستي إلكترونياً.
- وأدوات التواصل مع المعلمين، حتى يسهل عملية فهم الطلاب والاستفسار عن أي سؤال داخل المقرر.
- كما توفر منصة مدرستي جروب مايكروسوفت تيمز، حتى يتواصل الطلاب مع المعلمين في نفس اللحظة بالصوت والصورة.
- وفي نافذة تيمز أثناء الشرح، يوفر منصة مدرستي زر يمكن للطالب الضغط عليه للاستئذان قبل السؤال.
- كما أن كل المقررات الدراسية محفوظة في قناة للمنصة علي اليوتيوب، يمكن للطالب الرجوع إليها وقت ما يشاء.
- والمقررات موجودة في منصة مدرستي التعليمية في المصادر التعليمية ،ولكن ثلاثية الأبعاد وتشويقات مدعومة بلغة الإشارة.
- وتوفر أيضا منصة مدرستي اختبارات ذاتية للطلاب علي كل حصة أو وحدة يتم دراستها، ليحدد الطالب مستواه من خلال بنك الأسئلة التي توفره منصة مدرستي التعليمية للطالب.
- وهكذا نكون انتهينا من مقالتنا ونتمنى من الله أن تكونوا استفادتوا وأي سؤال اتركوا في التعليقات وسوف نجب عليكم عن منصة مدرستي التعليمية للطالب.
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