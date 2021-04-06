أهم شروط عمرة رمضان 2021 وطريقة حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا من أكثر الأشياء التي تشغل بال الأفراد الراغبين في أداء العمرة لهذا العام سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، حيث أن وزارة الحج السعودية قد قامت بالإعلان عن الإجراءات الضرورية والوقائية التي يجب اتباعها خلال العمرة، وسوف نقوم في مقالنا هذا بإدراج شروط عمرة رمضان لهذا العام.

أهم شروط عمرة رمضان 2021

وزارة الحج السعودية أعلنت عن الشروط الخاصة بعمرة رمضان 2021 والتي منها ما يلي:

يجب أن يحصل المعتمر على لقاح ضد فيروس كورونا، وإذا لم يثبت عدم حصوله على اللقاح فسوف يتم إلغاء تصريحه الخاص بالدخول إلى الحرم المكي.

يتم منح التصريح وذلك للأفراد الذين تلقوا اللقاح منذ 14 يومًا على الأقل، أو من قد تم تلقيحها بجرعتين.

السن المسموح بأداء العمرة له من 18 عامًا وحتى 70 عامًا.

طريقة حجز عمرة رمضان 2021

وزارة الحج أتاحت تسجيل الأفراد الراغبين في تأدية العمرة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام على أن يتم حجز الموعد من خلال التطبيق الذي أطلقته الوزارة وهو تطبيق اعتمرنا، حيث يتم من خلاله الحجز للسعوديين والمقيمين بالمملكة، ولكن يجب أن يتم اتباع الإجراءات الاحترازية وذلك خلال أداء مناسك العمرة، ويمكن حجز عمرة رمضان من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى تطبيق اعتمرنا من خلال جهاز الهاتف الجوال.

يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وفي حالة عدم امتلاكه لحساب فيجب تسجيل حساب جديد في التطبيق.

يتم اختيار قائمة الخدمات المتاحة ومن بعدها اختيار تصريح عمرة.

التطبيق يطلب بعد ذلك من المستخدم بعض المعلومات الخاصة به يجب تسجيلها بكل دقة.

إذا كان يوجد مرافقين للمعتمر يجب إدخال كافة البيانات الخاصة بهم بكل دقة.

التطبيق يقوم بعرض المواعيد المتاحة خلال الشهر لأداء العمرة، ويجب على المستخدم أن يختار موعد من بينهم.

يجب تفعيل المربع الخاص بالموافقة على الشروط والأحكام، وذلك من أجل استكمال العملية الخاصة بإصدار التصريح.

بعد ذلك اضغط على استمرار من أجل تأكيد حجز الموعد الخاص بالعمرة.

والبرنامج يظهر للمستخدم باركود يجب أن يحتفظ به، ويظهره إذا قام الموظف المختص بسؤاله عنه.

ويجب أن يتم التوجه لأداء العمرة في الحرم المكي في الوقت الذي تم تحديده على التطبيق.

روابط تنزيل تطبيق اعتمرنا