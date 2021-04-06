نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح العمرة شروط الحصول على تصريح أداء مناسك العمرة عبر تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح العمرة تزايد البحث عنه في الأيام الماضية حيث يصبو كل مسلم في جميع بقاع الأرض لأداء العمرة وبخاصة بعد فترة انقطاع طويلة، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إمكانية استخراج تصاريح للعمرة للمواطنين السعوديين وكذلك من المقيمين، ولكن يجب توفر عدة شروط، وذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة على الحفاظ على صحة جميع المواطنين والمقيمين ومنع انتشار ما يواجه العالم من ظروف أثرت على جميع دول العالم أجمع وليس المملكة وحدها.

تصريح العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن زيادة القوة الاستيعابية وطاقة تشغيل الحرمين الشريفين، وذلك كي يتمكن أكبر عدد من راغبي العمرة من أدائها، خلال شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ويمكن لكل من السعوديين والمقيمين استخراج التصريح ممن تنطبق عليهم الشروط.

شروط أداء مناسك العمرة في رمضان

أعلن أحد كبار المسؤلين في وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار حرص المملكة على سلامة كل المقيمين على أراضيها، فقد قررت رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، مع ضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية، وقد اشترطت بعض الشروط وهي:

سيتم إعطاء تصاريح أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، كما أتاحت إمكانية زيارة المسجد النبوي، وذلك ابتداء من أول يوم في شهر رمضان المبارك، الموافق 1 من رمضان لعام 1442 هـ، ولكن يشترط أن يكون المتقدمين حاصلين على اللقاح، ومن المحصنين، وفق ما يقدمه تطبيق (توكلنا)، لجميع فئات التحصين:

محصن حاصل على جرعتين.

محصن منذ 14 يوما بعد أن تلقى الجرعة الأولى.

محصن تعافى تماماً من الإصابة.

تصريح العمرة للسعوديين والمقيمين

يمكن للجميع ممن تنطبق عليهم الشروط حجز تصاريح أداء مناسك العمرة ، وذلك عبر تطبيق (اعتمرنا) و(توكلنا)، وذلك عن طريق حجز الخانة الزمنية المتاحة وفقاً لرغبة ضيف الرحمن، وتماشياً أيضاً مع الطاقة التشغيلية المتاحة وفقاً لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي السياق ذاته صرح المسؤل أن التحقق من صلاحية التصريح سوف يكون عبر تطبيق توكلنا الخاص بالمستفيد.