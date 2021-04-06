رابط نظام فارس فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية وتحديث البيانات

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح بطاقة الترقية عبر رابط نظام فارس للوظائف الإدارية لمنسوبيها، رسميًا، اعتبارًا من الأربعاء الموافق السابع من أبريل 2021، الموافق 25/ 8/ 1442هـ، ويبدأ التسجيل وتحديث البيانات من الساعة السادسة مساءً، حتى موعد إغلاقه يوم 15/ 10/ 1442هـ، وأوضحت الوزارة الضوابط المنظمة لفتح البطاقة وآلية التسجيل، مطالبة الجميع بضرورة تحديث بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية، من أجل ضمان القبول في عمليات المفاضلة عبر صلاحية بياناتي، مشددة على أهمية وأثر في تطوير الكوادر البشرية.

ضوابط فتح بطاقة الترقية

وحددت وزارة التعليم 7 ضوابط أساسية من أجل ضمان فتح باب الترقية في الوظائف الإدارية لمنسوبيها، تشمل على المفاضلة والتسجيل والتحديث من خلال وزارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية، وإليكم الضوابط:

تحديث بيانات المستحقين للترقية عبر منصة البيانات الوظيفية. إضافة المؤهلات والدورات التدريبية. تسجيل كافة البيانات كاملة بما فيها تاريخ الحصول عليها في صلاحية بياناتي. الدورات المنجزة بمعهد الإدارة ستظهر في بطاقة الترقية بشكل مباشر. التأكد من وجود أداء وظيفي بنظام فارس للتمكن إتمام التقديم والدخول على بطاقة الترقية. فتح بطاقة الترقية لمستحقيها وفقًا لمعايير المفاضلة للترقية والضوابط المعتمدة حكوميًا. إجراءات المقابلات الشخصية لمستحقي المراتب سيكون من قبل اللجنة المكلفة وإنهاء الإجراءات.

رابط نظام فارس برقم الهوية

ووفقًا لبيان وزارة التعليم، سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا في فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية في الخدمة الذاتية، بدءًا من الساعة السادسة مساءً، مشددة على ضرورة التأكد من وجود تقويم الأداء الوظيفي في النظام للتمكن من الدخول والتقديم، على أن يتم تسجيل كافة البيانات وغيرها عبر رابط نظام فارس: https://edu.moe.gov.sa، ثم تسجيل رقم الهوية ورقم الجوال وجميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم، ثم الضغط على موافق أو رفع المرفقات.

ومن ناحية أخرى، تستعد الوزارة من أجل استقبال اختبارات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام، والمقرر انطلاقها في الثالث عشر من الشهر الجاري الموافق يوم الثلاثاء الأول من شهر رمضان الكريم، على أن تبدأ إجازة آخر العام في السابع عشر من شهر رمضان الموافق 29 أبريل 2021، وسيتم استظهار النتائج لاحقًا عبر بوابة نور الإلكترونية.