نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العفو الملكي في رمضان 1442.. تعرف على الشروط بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل الكثيرون عن موعد تطبيق العفو الملكي في رمضان 1442 هـ الذي تم الإعلان عنه، حيث سيقوم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل الحرمين الشريفين بإصدار أوامره بالعفو والإفراج عن بعض المسجونين دون استكمال مدة الحكم الصادر ضدهم.

العفو الملكي في المملكة العربية السعودية

يقوم خادم الحرمين الشريفين كل عام تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين، ومنحهم فرصة جديدة للمشاركة في الحياة الاجتماعية، مما يحفز المسجونين على الالتزام داخل السجون، ليكونوا ممن يشملهم العفو الملكي.

شروط العفو الملكي في رمضان 1442

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في من يشملهم قرار العفو الملكي والإفراج عنهم من السجون، والتي يتم تحديدها من قبل وزارة الداخلية السعودية بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون، والتي تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم بطلب العفو الملكي ملتزم بقوانين السجن طوال فترة حبسه دون تسجيل أي مخالفات أو تجاوزات.

العفو الملكي يشمل فقط أصحاب السيرة الطيبة المشهود لهم بحسن السير والسلوك.

يجب أن يكون المشمول بالعفو الملكي قد أمضى نصف المدة المحكوم عليه بها.

الحصول على إقرار من إدارة السجن أن هذا المسجون لديه بالفعل النية الصادقة للسير في طريق الهداية والابتعاد عن المشاكل.

تقوم وزارة الداخلية بوضع المشمولين بالعفو الملكي تحت المراقبة لفترة زمنية بعد خروجهم من السجن للتأكد من حسن سيرهم.

الفئات المسموح لها بالعفو الملكي السعودي

حدد قانون العفو الملكي في السعودية بعض الفئات المسموح لها بالإفراج دون قضاء باقي المدة في السجون، والتي تتمثل في التالي:

من قاموا بارتكاب المخالفات المرورية.

عقوق الوالدين.

قضايا السرقة.

المخالفات التي يرتكبها الرقاة الشرعيين.

سرقة الوثائق السرية.

جرائم المعلومات.

جرائم الاعتداء على أي شيء بخلاف النفس.

المسجونين في قضايا تتعلق بالأخلاق.

مخالفة نظام السوق.

الذين قاموا بارتكاب جرائم أثناء المكوث في السجن.

شيكات بدون رصيد.

قضايا المخدرات.

المخالفات التجارية.

تناول المواد الكحولية المُسكِرة.

حيازة الأسلحة.

القضايا الصغيرة.

القتل غير العمد.

طريقة تقديم طلب الإعفاء

أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية قيام المسجون بتقديم طلب للحصول على العفو إذا استوفى كافة الشروط عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة الداخلية السعودية. الضغط على أيقونة “الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية”. إدخال البيانات التي تشمل اسم المستخدم وكلمة السر. ملء نموذج طلب العفو بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق. تسليم الطلب إلى إدارة السجن. بعد مراجعة البيانات المرفقة بالطلب، يتم تحويله إلى الاتصالات الإدارية. يتلقى صاحب الطلب رسالة نصية على الهاتف الجوال تفيد بتلقي طلبة والعمل على مراجعته. تقوم الأنظمة الداخلية بفحص الطلب.

موعد تطبيق العفو الملكي 1442

من المنتظر أن يقوم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالإعلان عن تطبيق العفو الملكي على المشمولين بالقرار في مختلف سجون المملكة عن قريب، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة على حلول شهر رمضان المبارك 1442 هـ، علمًا بأن وزارة الداخلية هي الجهة المنوطة بتنفيذ القرار.