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نظام فارس يعلن فتح بطاقة الترقية عبر نظام فارس للوظائف الإدارية: أعلن نظام فارس علي الصفحة الرسمية عي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن بدء فتح بطاقة الترقية عبر نظام فارس وذلك لشاغلي الوظائف الإدارية، وأعلنت أن فتح بطاقة الترقية سوف يبدأ الساعة السادسة مساءاً من يوم الأربعاء الموافق 25/8/1442 هجري، وسوف يستمر حتي يوم 15/10/1442 هجري، ودَعت وزارة التعليم السعودية جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية الي تحديث بياناتهم لضمان الدخول في عملية المفاضلة.
ضوابط فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس
أوضحت وزارة التعليم السعودية عن ضوابط فتح بطاقة الترقية وذلك لشاغلي الوظائف الإدارية علي نظام فارس، وجاءت الوظائف التي أوضحت عنها وزارة التربية والتعليم علي النحو التالي:
- تحديث بيانات المستحقين للترقية من خلال منصة البيانات الوظيفية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.
- إضافة المؤهلات والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في صلاحية بياناتي بالخدمة الذاتية لنظام فارس.
- التأكد من وجود أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظفين والموظفات من الدخول علي بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم.
- فتح بطاقة الترقية لمستحقيها بتاريخ 25/8/1442 حتي تاريخ المفاضلة الحالية في 16/101442 هجري وذلك وفقاً لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالإتفاق مع وزارة الموارد البشرية.
- إجراءات المقابلات الشخصية لمستحقي المراتب التالية: الحادية عشر، والثانية عشر، والثالثة عشر، من قبل اللجنة المكلفة وعمل الإجراءات اللازمة فيها.
شرح بطاقة الترقية في نظام فارس
يتم اختيار صلاحية الترقيات ومن ثم الضغط علي بطاقة الترقية بالمدة، وتنفيذ الخطوات التالية:
- البيانات الشخصية والوظيفية للموظف: وهذة البيانات الشخصية لا يمكن التعديل عليها واذا كان فيها أي نقص او اختلاف يتم مراجعة إدارة الموارد البشرية التابع لها، ويتم إضافة رقم الجوال، وإضافة القسم، والمراد بة الإدارة او المدرسة.
- بيانات المؤهلات العلمية للموظف: يتم الضغط علي إضافة مؤهل جديد، ويتم تعبئة البيانات حسب أخر مؤهل علمي تم الحصول علية والتأكد من توثيقة في نظام الخدمة المدنية، ويتم إرفاق صورة المؤهل العلمي بالضغط علي أيقونة مرفقات.
- تقييم الأداء الوظيفي: يتم إضافة الأداء الوظيفي لأخر سنتين علي أن يكون كل أداء وظيفي في سطر مع المرفق الخاص بة.
- الإدارات التي لا ترغب الترقية فيها: في حال تم اختيار جميع المناطق في خانة الرغبات يمكن أن يتم اختيار ادارات مكانية غير مرغوب فيها، أما إذا تم اختيار منطقة محددة في خانة الرغبات فلا يتم اختيار أي منطقة مكانية غير مرغوب فيها وتترك فارغة.
- الإستبيان: يتم تعبئة البيانات بكل دقة.
- بيانات الدورات التدريبية للموظف: يتم إضافة برنامج تدريبي جديد، ويكون قد تم الحصول علية في المرتبة الحالية والتي يتم حضورها في أحد المؤسسات العلمية.
- الرغبات: يتم إضافة الرغبات يمكن إختيار رغبة مكانية واحدة او أكثر عن طريق عن طريق إضافة رغبة جديدة وفي حال إختيار جميع المناطق لابد من اختيار منطقة مكانية أخري رئيسية.
- نص التأكيد: يتم وضع علامة صح إذا كان يشغل وظيفة ذات بدل، يجب وضع علامة صح
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