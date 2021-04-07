نظام فارس يعلن فتح بطاقة الترقية عبر نظام فارس للوظائف الإدارية: أعلن نظام فارس علي الصفحة الرسمية عي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن بدء فتح بطاقة الترقية عبر نظام فارس وذلك لشاغلي الوظائف الإدارية، وأعلنت أن فتح بطاقة الترقية سوف يبدأ الساعة السادسة مساءاً من يوم الأربعاء الموافق 25/8/1442 هجري، وسوف يستمر حتي يوم 15/10/1442 هجري، ودَعت وزارة التعليم السعودية جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية الي تحديث بياناتهم لضمان الدخول في عملية المفاضلة.

ضوابط فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس

أوضحت وزارة التعليم السعودية عن ضوابط فتح بطاقة الترقية وذلك لشاغلي الوظائف الإدارية علي نظام فارس، وجاءت الوظائف التي أوضحت عنها وزارة التربية والتعليم علي النحو التالي:

تحديث بيانات المستحقين للترقية من خلال منصة البيانات الوظيفية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

إضافة المؤهلات والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في صلاحية بياناتي بالخدمة الذاتية لنظام فارس.

التأكد من وجود أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظفين والموظفات من الدخول علي بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم.

فتح بطاقة الترقية لمستحقيها بتاريخ 25/8/1442 حتي تاريخ المفاضلة الحالية في 16/101442 هجري وذلك وفقاً لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالإتفاق مع وزارة الموارد البشرية.

إجراءات المقابلات الشخصية لمستحقي المراتب التالية: الحادية عشر، والثانية عشر، والثالثة عشر، من قبل اللجنة المكلفة وعمل الإجراءات اللازمة فيها.

شرح بطاقة الترقية في نظام فارس

يتم اختيار صلاحية الترقيات ومن ثم الضغط علي بطاقة الترقية بالمدة، وتنفيذ الخطوات التالية: