التعليم فتح الترقية على نظام فارس بالمملكة لمنسوبيها الأربعاء عام1442

التعليم فتح الترقية على نظام فارس ، بالمملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء 6 من شهر إبريل لعام 2021م، الموافق 24 من شهر شعبان لعام 1442هـ، من قبل وزارة التعليم بالسعودية، وفق ما صرح به مصدر مسؤول من الوزارة، أن اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر إبريل لعام 2021م، الموافق 25 من شهر شعبان لعام 1442هـ، وسوف يتم فتح باب الترقية بوزارة التعليم، لكافة منسوبيها شاغلي الوظائف الإدارية بها، على نظام فارس، وسيتم ذلك عند الساعة السادسة مساءًا، وسيتم غلق بطاقة الترقية بالوزارة، كآخر موعد يوم الخميس القادم الموافق 25 من شهر مايو لعام 2021م، الموافق 15 من شهر شوال القادم لعام 1442هـ.

التعليم فتح الترقية على نظام فارس

والجدير بالذكر أن نظام الترقيات للكوادر البشرية الإدارية بوزارة التعليم السعودية، وفق آخر مستجدات قرار وزير التعليم السعودي، هدفه الارتقاء وتطوير العنصر البشري، ورفع الكفاءة، بما ينطبق ورؤية المملكة 2030م، التي تم تدشينها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفخامة ولي عهده السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لرؤية المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في شتى المجالات، ومنافس عالميًا، وبالرجوع لنظام الترقيات فإن استكمال ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة بشكل غير مسبوق، يدل على بذل جهود من قبل الوزارة تتماشى وطبيعة التطورات المرغوبة التي تسعى لتحقيقها رؤية المملكة، وبناء عليه قامت وزارة التعليم بالسعودية، بدعوة كافة العاملين بالوظائف الإدارية بالوزارة، المؤهلين للترقية بانطباق كافة الشروط، أن يقوموا بالدخول لمنصة نظام فارس، ومنصة بياناتي الوظيفية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والقيام بتحديث جميع بياناتهم الوظيفية، للمفاضلة بينهم.

كيفية تحديث البيانات الوظيفية لانطباق ضوابط الترقية المنصوص عليها من قبل الوزارة

والجدير بالعلم أن وزارة التعليم قامت بدعوة كافة الإدارات التعليمية في جميع محافظات المملكة السعودية، إلى متابعة جميع منسوبيها شاغلي الوظائف الإدارية، والعمل على تحديث بياناتهم الوظيفية، بالكيفية التالي ذكرها بالترتيب التالي:

القيام بإضافة جميع المؤهلات، الحاصل عليها المنسوب شاغل الوظيفة الإدارية القيام بإضافة كافة الدورات التدريبية، التي حصل على الموظف الإداري. القيام بإضافة تاريخ الحصول على الخدمة الذاتية بنظام فارس صلاحية بياناتي، والقيام بالتأكد من تقويم الأداء الوظيفي بالنظام، كي يتمكن الموظفة من الدخول لبطاقة الترقية عملية التسجيل في المفاضلة والتحديث.

معايير المفاضلة للترقية

يتم احتساب معايير المفاضلة في الترقية بين منتسبي الوزارة شاغلي الوظائف الإدارية، وفق المعايير التالي ذكرها بالترتيب التالي: