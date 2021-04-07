“الصحة” تقدم نصيحة للراغبين في تلقي لقاح كورونا ويعالجون بأدوية مسيلة للدم

بلادي – الرياض :
ردّت وزارة الصحة على سؤال حول مدى إمكانية حصول الأشخاص الذين يعالَجون بأدوية مسيلة للدم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن المرضى الذين يحصلون على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكنهم أخذ اللقاح مع الحرص على مراقبة موضع الحقن لمدة 30 دقيقة، والتأكد من خلوه من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم.
وشددت على أهمية استشارة الطبيب المعالج للمريض، وأخذ التوصية اللازمة منه بشأن أخذ اللقاح من عدمه.
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