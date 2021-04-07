صورة للملك خالد أثناء استقباله الضباط السعوديين المرابطين للدفاع عن الأردن عام 1975

بلادي – الرياض : نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية تظهر حجم الدعم السعودي لمملكة الأردن الشقيقة المتواصل عبر عشرات السنين. وتوضح الصورة استقبال الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز للضباط الموجودين ضمن جيش المملكة المرابط للدفاع عن الأردن عام 1975.

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