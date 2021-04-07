“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة “مفخخة” حوثية باتجاه خميس مشيط

بلادي – الرياض : أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الثلاثاء)، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأوضحت أن المحاولات العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية تعد جرائم حرب، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

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