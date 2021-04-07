سفير المملكة بالأردن رداً على صحف أجنبية: وزير الخارجية لم يقدم أي طلبات خلال زيارته لعمان

بلادي – الرياض :

نفى السفير السعودي في الأردن، نايف بن بندر السديري، اليوم الثلاثاء، ما تردد بشأن طلب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان من الأردن الإفراج عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله.

وأكد أن وزير الخارجية كان في عمان من أجل تأكيد تضامن المملكة ودعمها للأردن في كل المجالات، مشيرًا إلى أن الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى.

وكان باسم عوض الله ضمن المجموعة التي اعتقلتها السلطات الأردنية خلال الأيام القليلة الماضية لأسباب أمنية، والتي جرى التحقيق معها.