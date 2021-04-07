وفاة شقيق مدير مكتب ولي العهد

بلادي – الرياض : توفي اليوم (الثلاثاء)، حسن العساكر، شقيق مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر. ونعى العساكر شقيقه بقوله: “ورحل أخي حسن، ذو الوجه الحسن، وصاحب النور”. ونعى العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حسن العساكر، وقدموا تعازيهم لمدير مكتب ولي العهد في وفاة شقيقه.

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