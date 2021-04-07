مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

بلادي – الرياض :

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والترحيب بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والعمل على تحقيق أهدافها.

وأكد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الأردن، وما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال اتصاله الهاتفي بملك الأردن عبدالله بن الحسين، من مساندة السعودية لكل ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن في الأردن.

وتطرق المجلس لعدد من الموضوعات، أبرزها نتائج المباحثات الرسمية التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي، وما تم خلالها من تأكيد العزم على تعميق أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين.

وشدد المجلس على دعم جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار في سوريا، كما أكد مساندة المملكة لكل من مصر والسودان في أي مساع تسهم في إنهاء أزمة سد النهضة، بما يراعي مصالح كل الأطراف والوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.

وعد منحة من المشتقات النفطية لليمن، وذلك لتشغيل محطات الكهرباء في محافظاته المختلفة، بأنها استمرار لوقوف المملكة مع اليمن وحكومته للتخفيف من معاناة شعبه.

وعلى المستوى المحلي، تطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات، منها تدشين ولي العهد لبرنامج “شريك”، الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم ازدهاره.

كما أطلع المجلس على الترتيبات التي تجريها الجهات ذات الصلة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وذلك لتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية والخدمية خلال شهر رمضان المبارك، وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء المناسك على نحو آمن صحيًا.

وقرر المجلس ما يلي:

أولًا: تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، والتوقيع عليها ثم رفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: الموافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة واتحاد المصارف العربية بشأن المكتب الإقليمي للاتحاد.

ثالثًا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير الإعلام بالتباحث معها بشأن مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار.

رابعًا: الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام 2014 المكمل للاتفاقية رقم 29 لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري.

خامسًا: الموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

سادسًا: الموافقة على إنشاء مركز باسم “مركز تنظيم المعدات الثقيلة”، وفقًا للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

سابعًا: الموافقة من حيث المبدأ على مبادرة المجتمع السياحي، وتفويض وزير السياحة أو من ينيبه، بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية.

ثامنًا: الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له بالمملكة.

تاسعًا: الموافقة على اللائحة التنظيمية لدور الأحداث.

عاشرًا: الموافقة على السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، وخطة العمل الوطنية لمنع الظاهرة في المملكة.

حادي عشر: أن المقصود بالجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة 223 من نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي في 28/1/1437، لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

ثاني عشر: الموافقة على عدد من الترقيات.