شرطة مكة: القبض على مقيم ارتكب عدة جرائم سرقة بجدة

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ضبط مقيم سوري لارتكابه عدة جرائم سرقة.

وأوضح المتحدث بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في كسر زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، في محافظة جدة.

وأضاف بأنه تم إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.