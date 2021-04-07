“شؤون الحرمين”: رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍّ يومياً خلال رمضان

بلادي – الرياض :

صرح مصدر بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، برفع الطاقة الاستيعابية للمسجدين لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام رُفعت إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍّ يوميًا، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق “توكلنا”، وذلك بدءًا من 1 رمضان 1442، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر أن تطبيقَي “اعتمرنا” و”توكلنا” هما المنصتان المعتمدتان لأخذ تصاريح العمرة والصلاة، داعيًا لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة.

وشدد على ضرورة التأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق، مؤكدًا أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق “توكلنا”.