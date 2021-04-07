“شؤون الحرمين”: رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍّ يومياً خلال رمضان

بلادي – الرياض :
صرح مصدر بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، برفع الطاقة الاستيعابية للمسجدين لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام رُفعت إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍّ يوميًا، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق “توكلنا”، وذلك بدءًا من 1 رمضان 1442، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد المصدر أن تطبيقَي “اعتمرنا” و”توكلنا” هما المنصتان المعتمدتان لأخذ تصاريح العمرة والصلاة، داعيًا لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة.
وشدد على ضرورة التأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق، مؤكدًا أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق “توكلنا”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “شؤون الحرمين”: رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍّ يومياً خلال رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.