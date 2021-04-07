نظام نور ورياض الأطفال رابط وخطوات التسجيل في روضة الأطفال عبر نظام نور، حيث أن رابط التسجيل في الروضة عن طريق نظام نور هو خدمة متميزة وجديدة قامت بإطلاقها وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن التسجيل في الروضة عن طريق نظام نور سوف يبدأ منذ يوم السابع من ابريل ١٤٤٢-١٤٤٣ هجريا، كما قامت بحث أولياء الأمور على سرعة تسجيل أطفالهم عن طريق الرابط الخاص بنظام نور، ولهذا سوف نقوم اليوم بشرح طريقة التسجيل والرابط الخاص بالتقديم.

نظام نور ورياض الأطفال

قامت وزارة التعليم بالسعودية بإطلاق خدمة جديدة زيادة على الخدمات التى يقدمها نظام نور، حيث يستطيع ولى الأمر الدخول عن طريق الرابط الرسمي لنظام نور والتسجيل من خلال رقم الهوية، وتم تقسيم التسجيل بالروضة إلي ثلاث مستويات تبعا لعمر الطفل كما يلي:

المستوى الاول: وفيه يكون الأطفال المواليد في الفترة ما بين محرم عام ١٤٣٩ ومحرم عام ١٤٤٠

والمستوي الثاني: وفيه تكون الأطفال المواليد ما بين محرم عام ١٤٣٨ و محرم عان ١٤٣٩، حيث يكون الطفل قد أكمل الأربع سنوات.

والمستوى الثالث: وفيه تكون الأطفال المواليد ما بين محرم عام ١٤٣٧ و محرم عام ١٤٣٨، حيث يكون الطفل قد أكمل الخمس أعوام.

وقد أعلنت وزارة التعليم أن التسجيل سوف يكون من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٨/١٤٤٢ والموافق السابع من ابريل ٢٠٢١، كما يمكنك معرفة تسجيل أول ابتدائي 1443 عن طريق نظام نور بالمرحلة الثالثة

خطوات تسجيل الروضة عبر نظام نور ١٤٤٢- ١٤٤٣

ويبحث العديد من أولياء الأمور كل من لديع أطفال في عمر الروضة عن كيفية التسجيل في نظام نور، فهناك خطوات بسيطة تستطيع من خلال التسجيل بشكل إلكتروني في نظام نور كما يلي :