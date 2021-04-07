مسابقة مدرستي تبرمج ، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مؤخرا عن مسابقة مدرستي تبرمج ، كما يمكن لجميع الطلاب والطالبات من جميع المراحل التعليمية المختلفة الاشتراك في دورة مدرستي تبرمج بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، وتم إطلاق هذه المسابقة من أجل تطوير مهارات الطلاب والطالبات منذ الصغر وتوظيف مهارتهم المكتسبة في تطوير عملية التعلم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية 1442 الذي قامت بإطلاقها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وطريقة تثبيت اللعبة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مسابقة مدرستي تبرمج تسجيل الدخول

يجب علي الطلاب والطالبات اللذين قاموا بالاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج عمل تسجيل الدخول في المرحلة الأولي من المسابقة، علما بأن مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي تتكون من مرحلتين، وتسمي المرحلة الأولي باسم ( ساعة برمجة ) عن طريق لعبة ماين كرافت التعليمية، ويجب علي الطلاب والطالبات بعد التسجيل في مدرستي تبرمج تفعيل ساعة برمجة في مدارس التعليم العام عن طريق استخدام لغة البايثون في Minecraft ، كما يمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور المشاركة في هذا البرنامج، وهذه هي خطوات تسجيل الدخول :

أولا يجب عليك تحميل ماين كرافت التعليمية مدرستي .

. ثم بعد ذلك الدخول إلى اللعبة .

إدخال بيانات منصة مدرستي مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور لعمل تسجيل الدخول .

أنقر على تسجيل الدخول .

خطوات تثبيت ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي تبرمج

أولا يجب عليك الدخول ماين كرافت الاصدار التعليمي 2021 .

. أختر إصدار اللعبة المتوافق مع نظام التشغيل الخاص بالمستخدم سواء كان ويندوز أو أبل .

أنقر على خيار تحميل ماين كرافت التعليمية 1 .

. أنقر على أيقونة التشغيل .

أنقر على التالي مرتين .

الموافقة على الشروط والأحكام .

أختر مكان تثبيت اللعبة الذي تريده .

أنقر على التالي .

أختر مربع سطح المكتب .

أنقر على install .

أنقر على أيقونة إنهاء .

بعد إنهاء التنصيب سيتم فتح اللعبة .

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي لعمل تسجيل الدخول .

أنقر على sign in .

أكتب البريد الإلكتروني الخاص بمدرستي .

أكتب كلمة المرور بشكل صحيح .

أنقر على تسجيل الدخول .

أنقر على play لبداية اللعب .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية 1442 .